Mueren cuatro personas por el impacto de un proyectil contra un edificio en la capital de Irak, Bagdad

Testigos en Bagdad reportaron que en el momento de la explosión, varios integrantes de milicias proiraníes se encontraban cerca del edificio afectado por el impacto del proyectil en el barrio de Al Jadriya, aunque estas referencias no han recibido confirmación oficial. Según informó la agencia iraquí de noticias Shafaq, cuatro personas murieron y otras resultaron heridas tras este suceso, ocurrido el martes en la capital de Irak.

El medio Shafaq detalló que el ataque se produjo en un contexto de elevada tensión en Oriente Próximo, motivada por la ofensiva militar que Estados Unidos e Israel lanzaron sobre Irán el 28 de febrero. Las autoridades iraquíes no han proporcionado, hasta el momento, información sobre la autoría del disparo ni sobre el motivo del atentado en una zona donde, según la misma agencia, suelen operar formaciones vinculadas a la República Islámica iraní.

El balance reportado por la agencia Shafaq incluye al menos cuatro personas fallecidas, mientras que las cifras de heridos no se han precisado y no se descarta que puedan aumentar en las horas siguientes a la explosión. El proyectil impactó directamente contra un edificio residencial en Al Jadriya, un área urbana frecuentada por grupos afines o cercanos a Irán.

Minutos antes de este ataque, Bagdad también registró otros incidentes violentos: se reportaron agresiones contra la Embajada de Estados Unidos y un hotel cercano, tal como consignó la agencia iraquí. En esos episodios, no se dieron a conocer víctimas ni daños personales. El Gobierno de Irak, mediante un comunicado recogido por Shafaq, advirtió sobre su postura estricta contra cualquier acción destinada a dañar a misiones diplomáticas extranjeras en suelo iraquí, reiterando su rechazo a tales tentativas.

Bagdad permanece bajo el impacto de las consecuencias del conflicto regional que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán. Ambos países han ejecutado ataques a objetivos o formaciones proiraníes en territorio iraquí, mientras que fuerzas y milicias alineadas con Teherán respondieron ejecutando acciones militares en represalia, incluidas ofensivas contra la Embajada estadounidense en la capital iraquí tras los bombardeos del 28 de febrero.

Desde el inicio de la escalada bélica, milicias iraquíes identificadas con intereses iraníes han intensificado sus ataques contra instalaciones estadounidenses, particularmente la sede diplomática en Bagdad. El medio Shafaq reseñó que la frecuencia de estos episodios ha ido en aumento desde la ofensiva militar reciente, lo que eleva el riesgo para civiles y estructuras estratégicas dentro de la ciudad.

A pesar de la gravedad del ataque en Al Jadriya y sus posibles implicaciones en la espiral de violencia en la región, las fuentes citadas por Shafaq insisten en la falta de información oficial sobre la responsabilidad directa del suceso, así como sobre el número exacto de víctimas, que podría aumentar en el transcurso de las investigaciones.

El Gobierno iraquí afronta presiones tanto internas como externas por el papel del territorio nacional en el conflicto entre potencias extranjeras y grupos armados. Las autoridades reafirman su oposición a que Irak sea utilizado como escenario de hostilidades entre fuerzas foráneas, según las declaraciones recogidas por la agencia Shafaq tras los recientes episodios violentos en la capital.