Diogo Moreira disputa por primera vez un Gran Premio de MotoGP como local, lo que marca un hito en Brasil ya que casi dos décadas han pasado desde la retirada de Alex Barros, el último brasileño en competir en la máxima categoría. Según publicó la agencia Europa Press, el evento en Goiania ha generado una expectación inusual que se ha manifestado en la venta total de entradas, en un contexto donde la afición local acompaña con entusiasmo el retorno de la competición a territorio brasileño después de 37 años.

Marc Márquez, piloto español de Ducati, expresó durante un evento de Estrella Galicia 0,0 en Sao Paulo que el regreso de la máxima categoría del motociclismo a Brasil resulta altamente significativo para el campeonato y para la amplia base de aficionados. El medio Europa Press detalló que Márquez valoró el ambiente vivido desde su llegada al país, destacando la fuerte ilusión en torno al evento. El piloto afirmó: “Ha sido llegar a Brasil y se percibe claramente la ilusión que rodea a este evento. Que MotoGP vuelva a Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso. Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista”.

La celebración en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania reúne tanto a figuras internacionales como a talentos locales. Moreira, quien recientemente logró el título de Moto2, enfrenta su primer desafío en la categoría reina en un circuito con gran tradición en deportes de motor. Su debut añade un componente emocional al evento, mientras la afición brasileña reconoce el retorno de un compatriota a la élite del motociclismo, fenómeno que ocurre tras el paso de Barros en la década de los noventa y sus siete victorias en Grandes Premios.

El propio Moreira explicó en declaraciones recogidas por Europa Press que cumplir el sueño de competir “en casa” sobre una MotoGP representa algo especial tanto para él como para los seguidores locales. “Llevamos muchos meses hablando del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil y se nota la ilusión en el ambiente. Para mí es algo muy especial: desde pequeño soñaba con competir 'en casa' pilotando una MotoGP y poder hacerlo realidad esta temporada es increíble. Creo que todos los aficionados brasileños lo están viviendo con la misma emoción; ver que las entradas están agotadas demuestra las ganas que había de que volviéramos”, sostuvo el piloto. Para Moreira, afronta el desafío de adaptarse a la nueva categoría “paso a paso”, con la motivación y confianza necesarias para ofrecer un buen espectáculo ante su público. “Correr ‘en casa’ siempre da un extra y vamos a darlo todo para que la afición disfrute. Además, es un GP muy especial para Estrella Galicia 0,0 también. Les estoy muy agradecido por acompañarme en este camino y feliz por hacer realidad sueños compartidos”, añadió.

El vínculo estratégico y emocional de la prueba con Estrella Galicia 0,0 como patrocinador titular resalta la importancia del evento para la marca cervecera. Renata Cecco, directora de marketing de Estrella Galicia 0,0 en Brasil, aseguró a Europa Press: “La celebración del Gran Premio en Brasil supone un hito estratégico y emocional. Brasil es un país clave para nuestra marca y para nuestra apuesta por el motociclismo, por lo que formar parte activa del regreso de MotoGP al país como ‘title sponsor’ es un orgullo enorme para toda la compañía”. Por su parte, Ramón Ongil, responsable global de alianzas deportivas de la cervecera, subrayó la evolución conjunta de la marca y de los pilotos que ha apoyado desde sus inicios. “Cuando comenzamos a apoyar pilotos desconocidos con un enorme talento, fuimos creciendo con ellos también como empresa, atreviéndonos siempre a dar un paso más, pero sin perder nuestra esencia, la lealtad a nuestros orígenes y el inconformismo que nos hace avanzar. Hoy esos niños son campeones y nuestra compañía es una cervecera global reconocida. Pero ambos seguimos juntos, compartiendo esos valores de esfuerzo, compromiso y confianza mutua”, relató Ongil en declaraciones consignadas por Europa Press.

Más allá del plano competitivo y comercial, el contexto internacional también se manifestó en las opiniones de los protagonistas. Ante la pregunta sobre la posible cancelación o modificación de carreras por el conflicto en Oriente Próximo, Márquez indicó que “lo más importante es el cese de los conflictos para asegurar la paz y la seguridad en esas zonas”, colocando la necesidad de estabilidad y protección por encima de cualquier alteración en el calendario deportivo.

La cita en Goiania representa tanto para la organización de MotoGP como para los equipos y pilotos una ocasión señalada, reflejada en las expectativas generadas y en el ambiente previo. Europa Press detalló que los equipos consideran este fin de semana como uno de los más relevantes de la temporada, no solo por romper un prolongado periodo de ausencia en Brasil, sino también por la respuesta de la afición y el significado histórico que encierra la competición en este país.

El retorno de MotoGP a territorio brasileño atrae la atención no solo por parte de los seguidores locales, sino también de la industria y los patrocinadores que ven en la cita una oportunidad de consolidar estrategias de crecimiento e internacionalización. Equipos y marcas asocian la realización de este Gran Premio con un fortalecimiento de sus actividades, tanto en el plano deportivo como comercial.

El paso de los equipos por Goiania abre nuevamente la puerta para que el motociclismo de alto nivel retome protagonismo en Brasil y para que nuevas generaciones de pilotos y aficionados se integren a una disciplina que históricamente ha contado con apoyo y seguimiento en la región. El regreso, tras 37 años, coloca a la ciudad y al país en el centro de la agenda internacional de MotoGP, en una edición que muchos de los presentes catalogan como histórica por el contexto y las circunstancias que la rodean, indicó Europa Press.