Una investigación revela la cantidad de materiales nocivos para la salud que hay en los auriculares

Según el análisis realizado en el marco de la iniciativa 'ToxFree LIFE for All', varios de los auriculares comercializados en Europa, particularmente aquellos pertenecientes a gamas económicas o sin marca reconocida y vendidos en plataformas como Temu y Shein, presentaron niveles de toxicidad superiores en comparación con los fabricados por marcas consolidadas. El estudio evidenció que los niveles de ciertos químicos presentes en estos productos sobrepasan los límites legales, lo cual ha incrementado la preocupación acerca de los posibles efectos de una exposición prolongada en la salud de los usuarios. La noticia principal señala que una parte de los auriculares que circulan en el mercado europeo contiene niveles elevados de sustancias peligrosas, como bisfenoles, ftalatos y retardantes de llama, con concentraciones que, en algunos casos, exceden la normativa vigente.

La investigación, publicada por 'ToxFree LIFE for All' y difundida por Arnika, agrupó un total de 81 modelos de auriculares diferentes que se comercializan en República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Austria, abarcando productos destinados a niños, adolescentes y adultos. Según la información de la investigación, marcas reconocidas como Sony, JBL, Apple, Samsung, Marshall, Skullcandy y Bose, junto con modelos sin identificación clara, fueron sometidos a exhaustivas pruebas de laboratorio para determinar la presencia de materiales considerados dañinos. De acuerdo con el informe, los modelos sin marca o de bajo costo registraron los mayores niveles de toxicidad.

El informe recogido por Arnika destaca que los 180 materiales plásticos extraídos de estos 81 modelos presentaron rastros de productos considerados disruptores endocrinos. Entre ellos se encuentran el bisfenol A (BPA), detectado en 177 muestras, y su sustituto, el bisfenol S (BPS), identificado en 137 materiales. El bisfenol A es conocido por interferir en el sistema endocrino y se ha relacionado directamente con afecciones como problemas de fertilidad y obesidad, mientras que el bisfenol S fue incorporado en la industria con la intención de limitar los efectos adversos, aunque el análisis evidencia su presencia aún amplia.

El estudio determinó que los niveles de bisfenol A alcanzaron hasta 351 mg/kg en ciertas muestras, cifra que superó ampliamente el valor máximo de 10 mg/kg establecido por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Además, cerca del 60% de los productos evaluados contenían ftalatos que se clasifican como "carcinogénico, mutagénico o reprotóxico", aunque en cantidades inferiores a los límites de preocupación inmediata. Los ftalatos desempeñan un rol en la plasticidad del PVC y han sido objeto de restricciones regulatorias debido a su impacto en la salud reproductiva.

Respecto a los retardantes de llama, el análisis encontró parafinas cloradas de cadena corta y media en proporciones de hasta 45 mg/kg. Estas sustancias, empleadas como retardantes, plastificantes y lubricantes industriales, presentan bajas concentraciones en las muestras, si bien han sido objeto de vigilancia reguladora por su persistencia y toxicidad. Además, se detectaron retardantes halogenados y organofosforados, junto con otros compuestos como el trifenilfosfato y resorcinol bis (difenilfosfato), este último destinado a sustituir el trifenilfosfato en ciertos productos.

Según lo reportado por Arnika, aunque la mayoría de los materiales testados no sobrepasa los umbrales legales fijados por la normativa europea, persiste la inquietud sobre los posibles riesgos asociados a una exposición constante, especialmente en las áreas del producto que entran en contacto directo con la piel. La preocupación aumenta durante el uso en actividades físicas, cuando el sudor puede facilitar la transferencia de químicos hacia el usuario. En el comunicado citado por Arnika, los responsables de la campaña hacen hincapié en la exposición crónica como factor de riesgo, más allá de la evaluación de peligro inmediato por concentraciones puntuales.

El informe también evaluó las diferentes partes de los auriculares, concluyendo que los materiales blandos, como las almohadillas y tapas de silicona, donde los fabricantes han comenzado a elegir componentes libres de tóxicos o con menores concentraciones, presentan mejores resultados en comparación con las partes plásticas rígidas, donde se observaron mayores niveles de productos químicos perjudiciales. Los cables se ubicaron en un punto intermedio respecto a la presencia de materiales potencialmente peligrosos.

La investigación incluyó auriculares de diversos rangos de precio y segmento de público, desde modelos infantiles y juveniles hasta aquellos dirigidos a adultos, tanto de gama alta como baja. Según lo consignado en el informe de 'ToxFree LIFE for All', la mayor toxicidad se concentró en productos de bajo costo o sin identificación de marca, tendencia atribuida a menores controles de calidad y regulaciones menos estrictas en los procesos de fabricación y suministro.

La organización Arnika y la iniciativa 'ToxFree LIFE for All' aprovecharon la difusión del estudio para reclamar a las autoridades europeas una modificación en el enfoque regulador sobre estos compuestos. En el comunicado emitido, se insta a abandonar el sistema actual de restricción "sustancia por sustancia" e implementar reglas basadas en grupos de compuestos, especialmente en el caso de los bisfenoles y retardantes de llama, con el fin de asegurar una protección sanitaria más eficaz en toda la cadena de producción y consumo.

Karolina Brabcová, especialista en química de la organización Arnika, remarcó según citó Arnika: “El compromiso de la Estrategia de Sustancias Químicas para la Sostenibilidad, adoptada en 2021, debe cumplirse cuanto antes, dados los recientes hallazgos de la campaña de muestreo”. Este pronunciamiento busca enfatizar la importancia de aplicar rápidamente los acuerdos de la estrategia europea, complementando los procedimientos de control y la eliminación progresiva de sustancias identificadas como peligrosas.

El análisis también evidenció que, si bien la toxicidad varía entre diferentes componentes y modelos, la exposición a compuestos químicos a través de productos de uso cotidiano, como los auriculares, representa un reto persistente para los organismos reguladores, fabricantes y consumidores. Estos hallazgos, detallados por 'ToxFree LIFE for All', sitúan nuevamente en la agenda pública la importancia de establecer políticas preventivas y de control más rigurosas en la industria electrónica europea.