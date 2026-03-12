Los planes quinquenales chinos, hoja de ruta económica del país desde 1953, en seis claves

Pekín, 12 mar (EFE).- La Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo chino) tiene previsto aprobar este jueves el XV plan quinquenal (2026-2030), el documento que orientará la política económica y social del país durante el próximo lustro y que forma parte de un sistema de planificación que Pekín usa desde hace más de 70 años.

Estas son las claves para entender la relevancia de estas directrices, que el gigante asiático formula cada cinco años:

Los planes quinquenales son los documentos estratégicos con los que China fija sus principales objetivos económicos, sociales y tecnológicos para periodos de cinco años.

Aunque ya no funcionan como planes rígidos de una economía centralizada clásica, sí marcan prioridades de inversión, sectores clave y metas que guían la actuación del Gobierno central y de las autoridades locales.

China adoptó este modelo en 1953, cuando lanzó su primer plan quinquenal, inspirado en la planificación centralizada de la Unión Soviética, en una época en la que numerosos expertos soviéticos llegaron al país para asesorar en la construcción de fábricas, infraestructuras y organismos económicos.

Ese sistema surgió en un contexto de estrecha cooperación entre Pekín y Moscú tras la fundación de la República Popular en 1949 y después de décadas de guerra y convulsión interna en el gigante asiático.

La elaboración de cada plan comienza con directrices estratégicas del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), la cúpula de poder del partido gobernante, que fija las grandes prioridades políticas del país.

A partir de esas directrices, el Consejo de Estado (Ejecutivo) prepara el borrador del documento, que antes de su aprobación pasa por estudios de expertos, consultas con ministerios, empresas y gobiernos locales y varias rondas de revisión, antes de ser examinado y aprobado por la ANP.

Según los analistas Neil Thomas y Lobsang Tsering, del Asia Society Policy Institute, estos planes constituyen "el marco central de la estrategia económica y social a medio plazo de China", al establecer objetivos de desarrollo por etapas e identificar "sectores prioritarios" y tareas de política pública.

Los planes quinquenales sirven para coordinar la política económica en todos los niveles de la administración china, desde el Gobierno central hasta las autoridades provinciales y locales.

Según analistas, estos documentos orientan decisiones de gasto público e inversión por valor de billones de dólares durante cada ciclo de cinco años, por lo que gobiernos extranjeros, empresas y mercados internacionales siguen de cerca su contenido para anticipar las prioridades económicas de Pekín.

Las prioridades de los planes han ido evolucionando con el desarrollo económico: los primeros, en los años cincuenta y sesenta, pusieron el énfasis en la industria pesada y la colectivización agrícola en una economía todavía eminentemente rural.

Ese cambio se hizo más visible en planes como el undécimo (2006-2010), que introdujo objetivos para reducir la intensidad energética y promover un crecimiento más equilibrado tras décadas de expansión industrial acelerada.

En los planes más recientes han cobrado mayor peso ámbitos como la innovación tecnológica, la autosuficiencia industrial, la seguridad económica y la transición ecológica.

Aunque fijan prioridades y objetivos, los planes quinquenales no funcionan como un manual de ejecución detallado y su aplicación depende en gran medida de cómo las administraciones y burocracias locales interpreten y desarrollen esas directrices.

Según la analista Li Qi, de Asia Society, el plan se entiende mejor como una herramienta de "comunicación, coordinación y señalización política dentro del sistema", más que como "un plan que indique exactamente qué hará Pekín o cómo lo hará". EFE