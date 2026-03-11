Agencias

El embajador de Irán en Bélgica: "Europa no es nuestro enemigo"

Guardar

Bruselas, 11 mar (EFE).- El embajador iraní ante Bélgica, Seyed Mohammad Ali Robatjazi, subrayó este miércoles que Europa no es el "enemigo" de Teherán, por lo que animó a los Estados miembros a no dar "la impresión de ser hostiles" a su país, además de advertir que la República Islámica atacará "las bases utilizadas contra Irán".

"Europa no es nuestro enemigo", aseguró el diplomático en una sesión de preguntas y respuestas a la que convocó a los diarios Le Soir y De Standaard en la capital del país que alberga la sede de las instituciones de la UE.

El antiguo responsable del departamento de desarme y control de armamento de la diplomacia iraní subrayó en esa conversación que su nación está siendo "ilegalmente" atacada por Estados Unidos e Israel y llamó a los Estados miembros de la Unión Europea a no dar "la impresión de ser hostiles a Irán".

"Algunos países europeos han cometido el error de contribuir a esta guerra injustificada e ilegal. No deben dar la impresión de ser hostiles a Irán", agregó Seyed Mohammad Ali Robatjazi, quien añadió que no se trata de una amenaza, pero matizó que Teherán responderá a quien preste ayuda logística a sus agresores.

"Atacaremos las bases utilizadas contra Irán", dijo el embajador, quien niega que Irán atacara la base militar británica de Chipre ni enviara misiles al cielo turco y ampara esa reacción en "el derecho a la legítima defensa" de su país.

El diplomático dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no conseguirá el cambio de régimen que persigue y aseguró que Irán ha destruido todas las bases estadounidenses en Oriente Medio y sus sistemas de radar. "Están ciegos y ya no pueden atacarnos", concluyó el embajador de Irán en Bruselas. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rheinmetall ganó un 2,9% menos en 2025

Los beneficios de la compañía disminuyeron respecto al año anterior, aunque la firma armamentística alemana registró máximos históricos en cartera de pedidos y ventas, impulsando una propuesta de dividendo superior y previsiones de crecimiento récord para el ejercicio siguiente

Rheinmetall ganó un 2,9% menos

Israel transfiere los batallones de la Brigada Golani a la frontera con Líbano

Infobae

Trump confirma a Infantino que la selección iraní es "bienvenida" en Estados Unidos para el Mundial

Gianni Infantino agradece al mandatario estadounidense la garantía dada para la presencia del combinado iraní en el certamen, tras recientes tensiones diplomáticas por ataques en Oriente Medio, destacando la importancia del fútbol como espacio de unión global

Trump confirma a Infantino que

La guerra de Irán puede perjudicar la exportación de carbón ruso y beneficiar la de metal

Infobae

Francia triplica la ayuda enviada a Líbano en plena oleada de ataques por parte de Israel

El gobierno francés incrementó de forma notable la asistencia humanitaria a Beirut en medio de una escalada de enfrentamientos protagonizados por Hezbolá e Israel, según confirmó el ministro Jean-Noel Barrot a la televisión TF1

Francia triplica la ayuda enviada