El Ejército de Siria dice haber recibido fuego de Hizbulá desde el Líbano

Redacción Internacional, 10 mar (EFE).- El Ejército de Siria afirmó en la madrugada de este martes haber recibido fuego contra sus posiciones disparado desde el Líbano por el grupo chií Hizbulá.

En un comunicado recogido por la agencia oficial siria Saná, el Ejército aseguró que "metralla de artillería cayó en territorio sirio" cerca de Serghaya, una localidad al oeste de Damasco, la capital del país, "disparada desde territorio libanés".

La armada señaló directamente al grupo libanés Hizbulá como los autores de los disparos.

"Hemos observado refuerzos de Hizbulá llegando a la frontera entre Siria y el Líbano y estamos monitoreando y valorando la situación", afirmó el Ejército sirio, que también agregó estar en contacto con las Fuerzas Armadas libanesas.

El grupo chií, aliado de Irán, mantiene ataques constantes contra Israel desde hace una semana a raíz del operativo lanzado por Estados Unidos junto con el Estado israelí sobre Teherán, que ha desencadenado un conflicto regional.

Sin embargo, es la primera vez que se registran ataques sobre Siria, de los cuales Hizbulá no ha informado.

El movimiento chií era aliado también del derrocado régimen de Bashar al Asad y envió a miles de combatientes a Siria para apoyarlo durante la guerra civil iniciada allí en el 2011, cuando Damasco se enfrentó a grupos rebeldes y opositores afiliados a las actuales autoridades del país árabe.

La semana pasada se extendieron algunas informaciones que apuntaban a una potencial ofensiva siria contra el grupo, enemigo de la antigua oposición en Damasco, aprovechando la ofensiva israelí que ya los tiene como objetivo de forma simultánea.

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, informó de un reciente despliegue militar en las zonas fronterizas con el Líbano solo por motivos de seguridad y de forma preventiva. EFE