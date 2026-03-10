Ataque "probablemente de Israel o EE.UU" mata a cinco milicianos iraquíes en Kurdistán

Bagdad, 10 mar (EFE).- Aviones sin identificar, "probablemente de Israel o los EE.UU" atacaron este martes el cuartel general de la 40 Brigada de las milicias de las Fuerzas de Movilización Popular (también conocidas como Multitud Popular) situada en la provincia de Kirkuk, en el Kurdistán iraquí, y mataron a cinco miembros del grupo, integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

Así lo informó a EFE una fuente de la policía de Kirkuk, que señaló que el ataque golpeó la ciudad de Dibis durante la madrugada y causó, además de los muertos, cuatro heridos y daños materiales en el cuartel.

Por su parte, el Comando de Operaciones Conjuntas de Irak envió un comunicado en el que lamentó este ataque que "martirizó" a sus miembros en un "traicionero bombardeo".

"Condenamos enérgicamente este atroz ataque dirigido contra los valientes combatientes mientras cumplían con su deber nacional. Este ataque no constituye un ataque contra un puesto, fuerza o cuartel general específico, sino un flagrante ataque contra Irak", indicó la nota.

Las Fuerzas de Movilización Popular, son una agrupación de decenas de milicias iraquíes de distinto signo, en su gran mayoría chiíes y simpatizantes de Irán.

Se formaron en 2014 con el objetivo de combatir al grupo terrorista Estado Islámico (EI), que había tomado amplias zonas del norte y oeste del país y su implicación en la lucha fue considerada determinante para la derrota territorial de la organización yihadista.

Desde 2016 quedaron integradas en las Fuerzas Armadas y pasaron a formar parte del sistema oficial de seguridad iraquí, pese a que algunas de sus facciones han sido acusadas por Estados Unidos de lanzar ataques contra intereses estadounidenses en Irak, hasta el punto de que determinadas milicias integrantes han sido designadas como organizaciones terroristas por Washington.

En lo que va de la guerra de EE.UU e Israel contra Irán, varios emplazamientos de estas milicias en territorio iraquí fueron alcanzados por misiles y bombas de origen desconocido.

Estos ataques se produjeron en paralelo a llamamientos de Estados Unidos al Gobierno iraquí para proteger sus instalaciones diplomáticas -que han recibido reiterados ataques estos días- frente a protestas violentas y a la acusación estadounidense contra grupos milicianos alineados con Irán en Irak.EFE