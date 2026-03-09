Agencias

Un muerto en Israel por impactos tras andanada de misiles de Irán, el primero en 8 días

Jerusalén, 9 mar (EFE).- Una hombre de unos 40 años que trabajaba en una obra de la construcción murió en el centro Israel por los impactos causados tras una andanada de misiles de Irán, lo que supone el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de esta persona, que ocurrió después de que se registraran varios impactos en el centro de Israel, concretamente en zonas cercanas al aeropuerto de Ben Gurión y en la ciudad de Tel Aviv. EFE

