(Pre) El Racing busca mantener distancias con Castellón, Almería, Deportivo y Málaga

El Córdoba mantiene su condición de uno de los conjuntos más efectivos como visitante, pese a haber encadenado tres derrotas consecutivas que lo posicionaron a cuatro puntos de la zona de playoffs y lo alejan de la pelea por el ascenso directo. Frente a este escenario, el Racing de Santander se enfrenta a los andaluces con la misión de fortalecer su liderato en LaLiga Hypermotion, según informó el medio original. El encuentro se celebrará este domingo a las 18.30 en los Campos de Sport de El Sardinero, correspondiente a la jornada 29 del campeonato. Los cántabros buscan sumar su tercer triunfo consecutivo, luego de imponerse la fecha anterior ante el Castellón, un rival directo en la lucha por el ascenso.

Tal como publicó la fuente, el Racing aspira a aprovechar su buena dinámica en casa y establecer una distancia mayor respecto de sus perseguidores, entre ellos el Castellón, Almería, Deportivo de la Coruña y Málaga, quienes también librarán duelos clave en la jornada para acercarse a la segunda plaza de la tabla. De conquistar la victoria, el conjunto de Santander podría lograr por primera vez en el presente curso cuatro triunfos seguidos como local, y fortalecer la posición conseguida tras la reciente victoria (2-0) sobre el Córdoba en la pasada temporada.

Por parte del Deportivo de la Coruña, el objetivo inmediato es aprovechar su regularidad -cuatro victorias en los últimos cinco compromisos- para consolidarse en los primeros puestos. El medio detalló que el Deportivo, ubicado cuarto pero igualado en puntuación con el segundo, recibirá en Riazor al Granada en el último encuentro del domingo. Una victoria podría permitirle ascender de manera directa, en caso de que otros resultados acompañen.

El Granada, mientras tanto, afronta el duelo con la urgencia de sumar puntos, ya que solo ha obtenido tres de los últimos doce posibles y carga con la amenaza de caer a zona de descenso, distante tan solo dos puntos. La presión es máxima para revertir esa situación desfavorable y estabilizar su rendimiento ante un adversario que atraviesa un momento ascendente.

En cuanto al Castellón, el segundo clasificado tratará de recuperarse rápidamente del tropiezo frente al Racing. Según consignó el medio, el equipo dirigido por Pablo Hernández visitará a una Real Sociedad B que atraviesa su mayor momento de forma. El objetivo para el Castellón será reencontrar la solidez defensiva que le permitió sumar catorce puntos en seis partidos consecutivos sin encajar goles, objetivo que resultará exigente ante un rival que ya le plantó cara en la primera vuelta en un partido con abundancia de goles (5-4).

Málaga, una de las escuadras de mayor tradición en la división, busca consolidar el repunte mostrado tras vencer en dos ocasiones seguidas después de su caída ante la Real Sociedad B. En esta jornada, el equipo recibirá en La Rosaleda al Real Valladolid, que llega animado tras romper una racha de seis jornadas sin ganar gracias a la victoria ante el Huesca. El medio informó que los vallisoletanos, aunque dejaron la zona de descenso, necesitarán evitar una derrota para no regresar inmediatamente a los puestos peligrosos de la clasificación.

El Almería, asentado en la tercera plaza y reconocido por haber sumado la mayor cantidad de puntos en las últimas cinco fechas -trece en total-, cerrará la jornada el lunes enfrentando a la Cultural Leonesa, actualmente antepenúltima y sin lograr un triunfo en el campeonato desde el 7 de diciembre. El duelo se presenta como una oportunidad relevante para el club almeriense, que persigue afianzarse en la batalla por el ascenso directo.

La jornada 29 de LaLiga Hypermotion se abre con un encuentro en la zona baja de la tabla entre Real Zaragoza y Cádiz el viernes. Será el debut de David Navarro en el banquillo zaragocista, quien así se convierte en el cuarto técnico del equipo este curso. La urgencia de obtener los tres puntos es notoria, dado que la última victoria del Zaragoza ocurrió hace casi un mes y el Cádiz solo ha sumado uno de los últimos veintiún puntos disponibles, reportó la fuente informativa.

El resto de la programación abarca el sábado: Huesca se enfrenta al Albacete; la Real Sociedad B recibe al Castellón junto con el enfrentamiento entre Burgos y Mirandés. El mismo sábado, Málaga y Valladolid jugarán el último turno nocturno. El domingo, además del partido entre el Racing de Santander y Córdoba, y el esperado Deportivo de la Coruña-Granada, se disputan los partidos entre Las Palmas y Ceuta, así como entre Andorra y Sporting de Gijón y, posteriormente, Leganés frente al Eibar.

Cada uno de estos partidos podría influir en el desarrollo de la clasificación tanto en la cima como en la lucha por evitar el descenso, conforme a lo publicado por el medio original. Los equipos de la parte alta buscan afianzar sus opciones de ascenso, en tanto que los conjuntos que ocupan posiciones intermedias o bajas del campeonato intentan mejorar su rendimiento de cara al último tramo del torneo.