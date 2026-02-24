Ascendida dentro del partido único de Corea la hermana de Kim Jong Un

El ascenso de Kim Yo Jong en la estructura política de Corea del Norte ha sido anunciado tras la conclusión del noveno congreso del Partido del Trabajo de Corea (PTC), un evento en el que se establecieron las directrices para los próximos cinco años en ámbitos como economía, defensa y relaciones internacionales. Según la agencia estatal KCNA, Kim Yo Jong asumirá la dirección de uno de los departamentos del partido único, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre cuál será su nueva responsabilidad exacta. Esta promoción refuerza su visibilidad en la estructura gubernamental norcoreana y le otorga un papel más destacado en la toma de decisiones políticas del país.

De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias KCNA, la promoción de Kim Yo Jong la coloca en un lugar central dentro del aparato político del régimen, consolidándola como una de las figuras clave dentro de la elite gobernante. La hermana menor de Kim Jong Un ya ejercía funciones como subdirectora de departamento en el Comité Central del PTC y ha sido una portavoz frecuente del gobierno, especialmente cuando se dirigen mensajes a Corea del Sur. Su posición en la esfera pública se ha intensificado debido a la confianza depositada en ella por parte de su hermano y por el rol que ha desempeñado en la elaboración de posiciones oficiales y comunicados difundidos por la prensa estatal.

El congreso del PTC, celebrado en Pyongyang, ha resultado, además, en la reelección de Kim Jong Un como secretario general del partido, un movimiento que mantiene la continuidad en el liderazgo político y la consolidación del control familiar sobre las instituciones del país. La cita constituyó un punto de encuentro para altos funcionarios y permitió definir la hoja de ruta estratégica para los siguientes años, actualizando los lineamientos en sectores clave como el desarrollo industrial, la seguridad nacional y la proyección internacional.

Según detalló la KCNA, el nombramiento de Kim Yo Jong se inscribe en un proceso más amplio de reorganización interna tras varios días de sesiones del congreso, en las que se han evaluado políticas pasadas y se han fijado los objetivos prioritarios del régimen. Si bien la agencia estatal no especificó qué cartera encabezará la hermana de Kim Jong Un, el anuncio subraya tanto la relevancia de su papel como el hermetismo propio de la estructura de poder norcoreana.

La presencia de Kim Yo Jong en los mensajes oficiales difundidos por la KCNA la ha convertido en la principal portadora de las posiciones del gobierno ante cuestiones regionales, sobre todo en lo relacionado con Corea del Sur. Su visibilidad mediática y el peso de sus declaraciones han contribuido a afianzar su imagen nacional e internacional, al tiempo que la sitúan como una posible sucesora o líder influyente en el futuro del país, según informó la agencia estatal.

El PTC, partido que gobierna desde la década de 1940, mantiene una política de fuerte centralización del poder y de control rígido de la comunicación oficial. El rol de Kim Yo Jong evidencia el peso de la familia Kim en la gestión política y la continuidad de un liderazgo construido sobre lazos de parentesco y lealtad. La agencia KCNA ha reiterado en sucesivas ocasiones la importancia de la cohesión interna y de la unidad en torno al líder, destacando el nuevo encargo atribuido a Kim Yo Jong como una muestra de confianza en los miembros más cercanos al máximo dirigente.

La designación de nuevas responsabilidades dentro del partido y la reafirmación del liderazgo de Kim Jong Un como secretario general establecen el marco de acción inmediato para el gobierno norcoreano. El congreso sirvió como espacio para consolidar alianzas, analizar desafíos y proyectar metas a medio plazo, incluyendo políticas económicas, modernización de la defensa y la gestión de la diplomacia en un contexto internacional marcado por sanciones y tensiones con países vecinos.

En lo referente al papel de Kim Yo Jong, la agencia KCNA confirmó su permanencia en los primeros niveles de decisión y gestión política, subrayando que sus opiniones y discursos serán herramientas clave para la estrategia comunicativa del régimen en los años que vienen. Las aspiraciones oficiales divulgadas al término del congreso incluyen la mejora en el desarrollo económico interno, la protección de la soberanía nacional y el refuerzo de la imagen del país en el ámbito internacional, todos temas en los que, según la agencia, la participación de Kim Yo Jong se perfila como fundamental en la orientación de las políticas estatales.