Lista completa de ganadores de los Premios BAFTA 2026. 'Una batalla tras otra', gran triunfadora de la noche

El reconocimiento a Dame Donna Langley, presidenta de NBC Universal Entertainment, marcó un hito en la 79.ª edición de los Premios BAFTA 2026, al recibir el BAFTA Fellowship de manos del Príncipe Guillermo. Tal como reportó el medio, esta distinción fue uno de los momentos centrales de la gala que tuvo lugar este domingo 22 de febrero en el Royal Albert Hall de Londres, reuniendo a la realeza británica y a numerosas figuras del sector cinematográfico internacional. En este encuentro, la película ‘Una batalla tras otra’ se consagró como la gran triunfadora de la noche, al obtener seis estatuillas en diversas categorías.

Según detalló la fuente, los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, acudieron al evento y reiteraron su respaldo a la industria del cine en medio de acontecimientos recientes que han puesto a la familia real en el centro de la atención pública, como la detención del expríncipe Andrés. La alfombra roja congregó a personalidades como Kate Hudson, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander, Emma Stone, Kerry Washington, Timothée Chalamet, Glenn Close, Maggie Gyllenhaal, Cillian Murphy, Wagner Moura y al director español Oliver Laxe, cuya cinta ‘Sirat’ compitió como Mejor Película de habla no inglesa.

De acuerdo con la información distribuida por los organizadores, el evento se realizó en pleno periodo de galardones internacionales y antecedió a la celebración de los premios Goya el 28 de febrero en Barcelona y a la ceremonia de los Oscar previstos para el 15 de marzo en Los Ángeles. Londres acogió así una de las citas culturales más reconocidas del calendario cinematográfico, donde se distinguieron tanto producciones británicas como internacionales y se reconoció la trayectoria de figuras relevantes de la industria.

‘Una batalla tras otra’ destacó entre las competidoras al disputar con títulos como ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Valor Sentimental’ y ‘Los Pecadores’ en la categoría de Mejor Película. Esta cinta también se alzó con premios principales en categorías clave como Mejor Dirección para Paul Thomas Anderson, además de reconocimientos en actuaciones y apartados técnicos, consolidándose como la película más premiada de la edición.

En la categoría de Mejor Película Británica, el jurado premió a una selección con títulos entre los que figuraron ‘28 años después’, ‘La balada de la isla’, ‘Bridget Jones: loca por él’, ‘Die My Love’, ‘H de halcón’, ‘Hamnet’, ‘Incontrolable (I swear)’, ‘Mr. Burton’, ‘Pillion’ y ‘Steve’. El abanico de nominados reflejó la diversidad de propuestas sostenidas por la industria británica en el último año.

El apartado de dirección presentó una lista significativa de cineastas: Yorgos Lanthimos (‘Bugonia’), Chloé Zhao (‘Hamnet’), Josh Safdie (‘Marty Supreme’), Paul Thomas Anderson (‘Una batalla tras otra’), Joachim Trier (‘Valor Sentimental’) y Ryan Coogler (‘Los pecadores’), resultando Anderson premiado según consignó la misma fuente.

Entre los intérpretes reconocidos, Jessie Buckley fue galardonada como Mejor Actriz Protagonista por su papel en ‘Hamnet’, mientras Chase Infiniti obtuvo la misma distinción por ‘Una batalla tras otra’. El premio a Mejor Actor Protagonista recayó en Leonardo DiCaprio, quien lideró el elenco de ‘Una batalla tras otra’. El actor estadounidense compartió categoría con Robert Aramayo (‘Incontrolable’), Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Michael B. Jordan (‘Los pecadores’) y Jesse Plemons (‘Bugonia’).

En las categorías de reparto, Benicio Del Toro y Sean Penn recibieron reconocimientos por sus actuaciones en ‘Una batalla tras otra’. También figuraron como nominados Jacob Elordi por ‘Frankenstein’, Paul Mescal por ‘Hamnet’, Peter Mullan por ‘Incontrolable (I swear)’ y Stellan Skarsgard por ‘Valor sentimental’. Odessa A’zion (‘Marty Supreme’), Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Valor sentimental’), Wunmi Mosaku (‘Los pecadores’), Carey Mulligan (‘La balada de la isla’), Teyana Taylor (‘Una batalla tras otra’) y Emily Watson (‘Hamnet’) ocuparon los puestos destacados en la sección femenina de reparto.

El reconocimiento a Mejor Guion Original distinguió a ‘Incontrolable’, junto a ‘Marty Supreme’, ‘El Agente Secreto’, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’ como nominadas. Por su parte, el premio a Mejor Guion Adaptado incluyó entre los finalistas a ‘La balada de la isla’, ‘Bugonia’, ‘Hamnet’, ‘Una batalla tras otra’ y ‘Pillion’.

En el ámbito de nuevos talentos, Miles Caton, Chase Infiniti, Robert Aramayo, Archie Madekwe y Posy Sterling compitieron por el Premio a la Estrella Emergente, resaltando la renovación generacional que observa el cine contemporáneo.

El medio también destacó la diversidad en la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa, con títulos como ‘Un simple accidente’, ‘El agente Secreto’, ‘Valor sentimental’, ‘Sirat’ y ‘La voz de Hind’. En Mejor Película de Animación, los candidatos fueron ‘Elio’, ‘Little Amélie’ y ‘Zootopia 2’; mientras en la categoría de Mejor Película Infantil y Familiar compitieron ‘Arco’, ‘Boong’, ‘Lilo y Stitch’ y nuevamente ‘Zootopia 2’.

Estados creativos como el casting y la fotografía recibieron igualmente reconocimiento. ‘Incontrolable’, ‘Marty Supreme’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Valor sentimental’ y ‘Los pecadores’ fueron señaladas como las películas con mejor elenco seleccionado. Para fotografía, el BAFTA consideró ‘Frankenstein’, ‘Marty Supreme’, ‘Una batalla tras otra’, ‘Los pecadores’ y ‘Sueños de trenes’.

La confección del vestuario también fue motivo de premios para producciones como ‘Frankenstein’, ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Los pecadores’ y ‘Wicked: Parte II’. En el terreno de la música original, la competencia incluyó a ‘Bugonia’, ‘Frankenstein’, ‘Los pecadores’, ‘Hamnet’ y ‘Una batalla tras otra’. En cuanto a los efectos visuales, resultaron destacados trabajos en ‘Avatar: Fuego y ceniza’, ‘F1’, ‘Frankenstein’, ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y ‘Laberinto en llamas’.

En la selección de cortometrajes británicos, títulos como ‘This is Endometriosis’, ‘Welcome Home Freckles’, ‘Magid / Zafar’, ‘Nostalgie’ y ‘Terence’ ocuparon el listado de nominados, visibilizando el talento emergente y las nuevas miradas dentro de la industria audiovisual.

El diario también resaltó la amplia presencia de celebridades internacionales en una edición que, según reportó el propio medio, reunió a la realeza británica, representantes destacados de la industria de Hollywood y del cine europeo, así como a figuras del ámbito español. La ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall representó un escaparate para las producciones y los profesionales reconocidos durante la temporada de premios, en vísperas de la gala de los Goya y la entrega de los premios Oscar.