El Ejército peruano pierde el contacto con un helicóptero militar con 15 personas a bordo

La Fuerza Aérea del Perú ha solicitado tanto a la población como a los medios de comunicación que no difundan información no verificada acerca del paradero del helicóptero militar perdido y sus ocupantes, con el fin de no generar confusión ni alarma injustificada, según informó el propio cuerpo castrense. El operativo de búsqueda se mantiene activo y todas las decisiones adoptadas responden a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de contingencias. La noticia principal está relacionada con la desaparición de una aeronave militar en la región de Arequipa, que transportaba a quince personas.

De acuerdo con la información oficial replicada por la Fuerza Aérea de Perú (FAP) el domingo, las operaciones de rastreo se pusieron en marcha luego de que se perdiera contacto radial con el helicóptero de modelo Mi-17, que partió desde la localidad de Pisco con destino a Chala, ubicada en el departamento de Arequipa, al suroeste del país. El hecho ocurrió el domingo 22 de febrero, aproximadamente a las 16:30 hora local (22:30 hora peninsular española).

El medio detalló que a bordo del helicóptero viajaban cuatro integrantes de la FAP como tripulantes: el mayor Sergio Paucar Centurión, quien pilotaba la nave; el alférez Luis Huertas Cárcamo; la suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove y el suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman. Junto a ellos, en calidad de pasajeros, se encontraban once civiles.

Tras detectarse la interrupción de las comunicaciones, la Fuerza Aérea del Perú adoptó la decisión de activar el sistema de búsqueda y rescate militar. Según publicó la institución en un comunicado, este procedimiento incluyó el despliegue inmediato de unidades de respuesta rápida tanto aéreas como terrestres. Entre los medios desplegados figuran patrullas integradas por fuerzas especiales de la FAP, reforzadas por una delegación de efectivos de la Policía Nacional de Perú, adscritos a la región.

Todos los equipos se han dirigido hasta el punto donde fue detectada la última posición geográfica conocida de la aeronave, con el objetivo de comenzar las labores de localización y rescate. La FAP confirmó que estos operativos se desarrollan en estricto apego a los protocolos de seguridad aeronáutica. El propósito principal es ubicar a los militares y pasajeros en el menor plazo posible, garantizando su seguridad, como puntualizó la institución.

Además, la Fuerza Aérea detalló que mantiene un canal de comunicación directo y permanente con los familiares de todas las personas que viajaban en la aeronave desaparecida. El medio señaló que se ofrece apoyo y se transmite información actualizada a los allegados, a fin de priorizar el acompañamiento durante el proceso de búsqueda.

En lo referente a la estrategia de comunicación pública, la FAP reiteró el llamado a la prudencia tanto a nivel ciudadano como en el entorno mediático, recomendando abstenerse de propagar noticias sin confirmación oficial. Según consignó el cuerpo militar, la circulación de datos no corroborados puede afectar tanto las labores de rescate como a los familiares de las personas involucradas, generando incertidumbre y preocupación.

De acuerdo con la información recogida por la Fuerza Aérea y divulgada en medios peruanos, la misión que cumplía el helicóptero al momento de su desaparición estaba programada y seguía el trayecto habitual entre las localidades de Pisco y Chala, atravesando una región con condiciones geográficas complejas. No se han informado datos sobre factores que pudieran haber originado la pérdida de comunicación.

A lo largo de estas horas, las autoridades implicadas mantienen la coordinación de esfuerzos para cubrir la mayor extensión posible del área donde se presume puede estar la aeronave. El operativo incluye vigilancia aérea y desplazamiento de las patrullas terrestres, implementando todos los recursos disponibles en el marco de la respuesta de emergencia.

La Fuerza Aérea de Perú enfatizó que la prioridad central en este momento es localizar con éxito la aeronave y salvaguardar la integridad de la tripulación y los pasajeros. Hasta la publicación de la última información por las autoridades, el rastreo continúa y todas las acciones se mantienen en evolución, siguiendo las directrices del comando FAP y en colaboración con la Policía Nacional.