El Ejército de Perú confirma la muerte de los 15 pasajeros del helicóptero militar desaparecido el domingo

Entre los ocupantes de la aeronave siniestrada se encontraban siete menores de edad, además de miembros activos de la Fuerza Aérea del Perú, según comunicó la propia institución. El accidente, que acabó con la vida de todos los pasajeros, incluye a personal militar de distintas jerarquías, como detalló la FAP en una declaración oficial difundida a través de sus redes sociales. El helicóptero Mi-17 fue localizado este lunes cerca del sector de Chala Viejo, en la provincia de Caravelí, región de Arequipa, luego de perderse contacto radial durante la tarde del domingo mientras realizaba su trayecto desde Pisco hacia Chala. La noticia principal, de acuerdo con la información publicada por la FAP y confirmada por el Ejército de Perú, es la muerte de las quince personas que viajaban en ese helicóptero militar, al menos cinco de ellas uniformados.

La Fuerza Aérea de Perú expresó su pesar por la pérdida del mayor Sergio Paucar Centurión, el alférez Luis Huertas Cárcamo, la suboficial de Primera Kamila Anchapuri Jove, el suboficial de Segunda Leiner Aguirre Huaman y el coronel Javier Nole Gonzáles, además de los otros diez pasajeros que se encontraban a bordo, consignó el comunicado institucional. Entre las víctimas figuran miembros de la propia institución y familiares, incluidos los menores, lo que motivó que la FAP se refiriera a este hecho como una pérdida irreparable para su personal y para los allegados de las víctimas.

El helicóptero accidentado se dirigía hacia la zona con el objetivo de participar en misiones de búsqueda y rescate, así como en labores de apoyo a la población afectada por desastres naturales. De acuerdo con la FAP, estas tareas incluían la asistencia a comunidades que habían sufrido inundaciones y desbordes recientes, así como otros eventos adversos ocurridos en la región de Arequipa.

Durante la operación de localización y rescate, intervinieron patrullas de las Fuerzas Especiales en estrecha coordinación con la Policía Nacional, detalló la Fuerza Aérea de Perú. Estas acciones se desarrollaron tras la pérdida del contacto radial de la aeronave, situación que inicialmente generó una intensa búsqueda por la dificultad del terreno y las condiciones climáticas de la zona.

Según informó la FAP, tras la confirmación del hallazgo del helicóptero y el fallecimiento de todos los ocupantes, se procedió a activar de manera inmediata la Junta de Investigación de Accidentes. El objetivo de este órgano es determinar las causas que originaron el siniestro, mientras la institución mantiene la atención a los familiares de los afectados. Frente a este grave suceso, la Fuerza Aérea reiteró su solidaridad y condolencias con las familias y compañeros de las víctimas.

Tal como publicó el Ejército de Perú, la aeronave operaba misiones fundamentales para la respuesta ante emergencias en la región, donde las condiciones meteorológicas y los desastres naturales complican el acceso y la asistencia a determinadas localidades. El comunicado de la Fuerza Aérea señala el compromiso institucional con la investigación de los hechos y el respaldo a los deudos de los caídos en acto de servicio.