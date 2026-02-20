Google incorpora la función de pantalla dividida en Chrome para "impulsar la productividad"

El navegador Chrome recibe una nueva función que permite a los usuarios trabajar con documentos PDF de manera directa, escribiendo notas y realizando firmas digitales sin tener que descargar archivos ni emplear otras aplicaciones. Esta actualización ofrece también una integración mejorada con Google Drive, lo que facilita guardar los archivos en la nube de forma inmediata desde el propio navegador. Al mismo tiempo, introduce la posibilidad de visualizar dos pestañas de manera simultánea en una pantalla dividida, una herramienta cuyo objetivo es aumentar la eficiencia en la gestión de tareas digitales.

Según informó el medio que cita el blog oficial de Google, la empresa tecnológica busca responder a las críticas y sugerencias de su comunidad de usuarios implementando cambios que favorezcan la productividad tanto en actividades personales como laborales. Google detalló que la función conocida como 'Split View', que permite ver dos pestañas juntas en la misma ventana del navegador, responde a una queja recurrente acerca de las dificultades para gestionar múltiples ventanas o cambiar repetidamente entre diferentes pestañas. La compañía señala que estas situaciones suelen cortar el ritmo de trabajo y ralentizar a las personas, por lo que decidió implementar una solución orientada a agilizar estas tareas.

De acuerdo con la publicación en el blog corporativo, la funcionalidad de pantalla dividida ya se encontraba disponible desde el mes de septiembre para un grupo reducido de usuarios, en una fase experimental. Sin embargo, los buenos resultados obtenidos en ese periodo llevaron a Google a lanzar oficialmente la herramienta para todos los usuarios de Chrome. El gigante tecnológico informó que los primeros informes de uso han revelado mejoras concretas en la capacidad de realizar múltiples tareas y lograr una mayor productividad en la navegación web.

Además de la vista en pantalla dividida, otro de los principales cambios anunciados es la incorporación de una herramienta interna para anotaciones en documentos PDF. Con esta opción, los internautas pueden subrayar textos, añadir comentarios y firmar archivos directamente en el visor de Chrome, sin depender de programas de terceros o realizar descargas innecesarias. Al ofrecer este servicio, la empresa busca simplificar la revisión y corrección de informes, así como el manejo ágil de documentación administrativa.

La actualización integra también una función para almacenar archivos PDF directamente en Google Drive desde la interfaz de Chrome. Según publicó el medio, este proceso elimina la necesidad de descargar el documento a la computadora y después subirlo manualmente al servicio de almacenamiento en la nube. Los documentos guardados se organizan automáticamente en una carpeta específica denominada "Guardados desde Chrome", lo que contribuye al orden y la rapidez en el acceso a los archivos.

El medio añadió que estos ajustes forman parte de un conjunto de mejoras en el navegador, orientadas a proporcionar una experiencia de usuario más eficiente y adaptada a las nuevas dinámicas de trabajo remoto y colaboración digital. Google enfatizó que la incorporación de herramientas como la pantalla dividida y las anotaciones en PDF responde a las necesidades de quienes requieren ejecutar varias tareas y gestionar flujos de trabajo complejos sin interrumpir sus actividades principales.

Google manifestó en su comunicado que las nuevas funciones de Chrome pretenden aliviar la frustración de quienes realizan tareas de malabarismo entre pestañas, minimizando demoras y mejorando la organización digital diaria. Estas innovaciones forman parte de su estrategia para consolidar el navegador como una plataforma no solo de acceso web, sino también como un espacio productivo y autónomo para múltiples usos, tanto profesionales como personales.