Agencias

Latam Airlines se posiciona por segundo año consecutivo entre las aerolíneas más sostenibles del mundo

Guardar

Latam Airlines se posicionó por segundo año consecutivo entre las aerolíneas con mejor desempeño en sostenibilidad a nivel mundial tras ser reconocido por S&P Global como 'Top Sustainability Performer en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025', según informó la compañía en un comunicado.

En concreto, la aerolínea se ha ubicado en el quinto puesto a nivel global y lidera la lista de compañías en el continente americano, según la evaluación realizada este 2026.

En esta edición, la firma obtuvo 77 puntos en su desempeño ambiental, social y de gobernanza, lo que supone una mejora de 10 puntos respecto al año anterior sobre un máximo de 100.

Por este motivo, el grupo fue reconocido como 'Industry Mover 2025', una distinción que S&P Global otorga a la compañía con mayor progreso dentro de su industria.

Además, el grupo ha sido incluido de nuevo en el 'Sustainability Yearbook 2026' de S&P Global, una publicación que destaca a las empresas con un desempeño sobresaliente en sostenibilidad.

Para formar parte de este anuario, las empresas deben situarse dentro del 15% superior de su sector y cumplir con umbrales de desempeño definidos por la calificadora. En el caso del sector aéreo, solo ocho aerolíneas lograron ser incluidas.

De cara a 2030, Latam Airlines se ha marcado dos metas hacia las emisiones netas cero en 2050. La primera de ellas consiste en reducir cerca de un 6% la intensidad de sus emisiones respecto a 2019 a través de la renovación de la flota, que permitirá que el 50% de los aviones sean de última generación, la eficiencia operativa, el uso de inteligencia artificial y la expansión del uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF).

Al mismo tiempo, el grupo estima que gestionará 10,8 millones de toneladas netas de co2 entre 2019 y 2030 a partir de uso de SAF.

En materia de flota, solo durante 2025 el grupo incorporó 26 aviones de última generación que consumen entre un 15% y un 20% menos de combustible, según datos del fabricante.

A ello se suma el trabajo sostenido en eficiencia operativa que, gracias a iniciativas implementadas desde 2010, ha permitido evitar la emisión de aproximadamente 6,5 millones de toneladas de CO2, un volumen equivalente a más de las emisiones conjuntas de las operaciones aéreas de Latam en Chile, Colombia y Ecuador durante aproximadamente un año.

"Hemos reforzado nuestros objetivos a medio plazo, incorporando una meta clara de reducción en la intensidad de emisiones para 2030, que esperamos alcanzar mediante una flota más eficiente que incorpore las últimas tecnologías disponibles, mejoras en la eficiencia operativa y el uso de combustibles sostenibles de aviación", señaló el consejero delegado de Latam Airlines Group, Roberto Alvo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Xavi Pascual: "No voy a Valencia a nada más que a ganar el título"

El técnico catalán se muestra confiado antes del estreno ante UCAM Murcia en la Copa del Rey, asumiendo el reto pese a las lesiones y destacando la ilusión del equipo blaugrana por levantar un nuevo trofeo en Valencia

Xavi Pascual: "No voy a

Mónica García asegura que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán", sino que "lo protege"

Durante el control al Gobierno, la titular de Sanidad defendió el nuevo marco legislativo, destacando que el sistema de Cataluña es referente en investigación e innovación y negó supuestas privatizaciones, asegurando que el objetivo es protegerlo de intereses privados

Mónica García asegura que "la

La borrasca 'Pedro' deja temporal marítimo y vientos de 120 km/h y el domingo los termómetros suben 8ºC más de lo normal

Costas del norte y levante bajo alerta debido al fuerte oleaje, viento intenso y riesgo de nevadas en cotas bajas, además del notable incremento térmico previsto para el fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología

La borrasca 'Pedro' deja temporal

El portero Cristian Rivero renueva hasta 2027 con el Valencia CF

Formado en la academia valencianista desde niño, el guardameta nacido en Gandía extenderá su relación contractual tras consolidarse dentro del plantel, pese a no haber jugado esta temporada y haber pasado previamente por Alcorcón y Albacete

El portero Cristian Rivero renueva

Continúa la caída de visitantes chinos en Japón por las tensiones entre ambos países

La cifra de turistas procedentes de China en el país asiático descendió más de 60% en enero respecto al año anterior, afectada por alertas de Pekín y tensiones bilaterales tras advertencias de la primera ministra japonesa sobre Taiwán

Infobae