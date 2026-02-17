Trump afirma que participará "indirectamente" en las negociaciones de este martes con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este lunes a las autoridades de Irán si no alcanzan un acuerdo sobre su programa nuclear, en la víspera a la segunda ronda de contactos entre las partes en Ginebra, Suiza, en la que participará "indirectamente".

"Estaré involucrado en esas conversaciones, indirectamente", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial. De camino a la capital estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que el Gobierno iraní "quiere llegar a un acuerdo".

En esta línea, el mandatario ha amenazado una vez más a Teherán afirmando que "no creo que quieran afrontar las consecuencias de no llegar a un acuerdo".

"Normalmente, Irán es un negociador muy duro. Son buenos negociadores. O malos negociadores. Yo diría que son malos negociadores. Porque podríamos haber llegado a un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para eliminar su potencial nuclear", ha agregado, en alusión a los bombarderos empleados en los ataques de junio del pasado año contra instalaciones nucleares iraníes.

Estas declaraciones llegan horas antes de este martes, cuando tienen previsto reanudar sus conversaciones nucleares, las cuales se iniciaron el pasado 6 de febrero de forma indirecta.