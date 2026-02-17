Nogueras afirma que la ley de Vox para prohibir el burka "no pasa un solo filtro europeo" y zanja: "Ni burka ni Vox"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha asegurado que la proposición de ley de Vox para prohibir el burka y el niqab en el espacio público, a diferencia de la registrada por la formación independentista que va en la misma dirección, "no pasa ni un solo filtro europeo".

"El posicionamiento de Junts es clarísimo: Ni burka ni Vox. La ley de Vox no pasa ni un solo filtro europeo, por lo tanto no se podría aplicar. En cambio, la ley de Junts, la que hemos registrado, prohíbe el burka, prohíbe los velos integrales en general, responde a los valores que tenemos en Cataluña y también pasa los filtros europeos", ha afirmado.

Así lo ha manifestado este martes Nogueras en rueda de prensa en la Cámara Baja, destacando que la iniciativa registrada por Vox sí "puede debatirse en el Congreso, aprobarse y aplicarse".

"Es evidente, y creo que todos lo veis, que los partidos de ultraderecha saben bromear mucho, eso han demostrado que saben hacerlo, pero también han demostrado que no saben hacer leyes", ha avisado la portavoz de Junts, al tiempo que ha incidido en que la ley de Vox "está muy mal hecha".

Junts ha registrado una proposición de ley en el Congreso para prohibir el burka y el uso del velo en espacios públicos y la delegación en Cataluña de las competencias estatales en materia de seguridad e identificación de personas.

Según han informado fuentes de esta formación a Europa Press, se trata de una ley "rigurosa" y que sí cumple los estándares europeos. Desde Junts dicen 'no' al burka porque "es opresión y porque la libertad y la seguridad de las mujeres no se negocian".

Junts también dice 'no' al "fascismo de Vox, al populismo y al falso buenismo de las izquierdas" y recuerda que ya defendieron esta propuesta en el Parlament y que nunca ha votado ninguna propuesta de Vox en el Congreso, al considerar que es un partido "anticatalán, antifeminista y en contra de los derechos humanos que ha liderado la represión contra Cataluña".