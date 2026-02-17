Malí "neutraliza" a "numerosos terroristas" en una nueva operación al noreste de Bamako

La operación militar realizada recientemente en la región central de Segú concluyó con la captura de varios individuos, la incautación de armamento y equipos de comunicación, y un avance en las iniciativas dirigidas a combatir organizaciones armadas presentes en la zona, según detalló el medio Europa Press. Las autoridades malienses no ampliaron datos sobre la vinculación de las personas abatidas con grupos específicos, manteniendo sin aclarar su pertenencia posible a organizaciones extremistas.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Ejército de Malí informó, mediante un comunicado difundido en redes sociales, que las acciones se desplegaron en áreas definidas como de interés en el sector de Nampala, incluyendo las localidades de Toulé y Akoub. Los mandos militares aseguraron que, durante la intervención, se logró “neutralizar a numerosos terroristas” y decomisar una cantidad significativa de armas, munición y aparatos de comunicación. El comunicado subrayó el compromiso de las fuerzas armadas con la persecución de “grupos armados terroristas hasta sus últimas trincheras en la totalidad del territorio nacional”. Además, el mensaje oficial enfatizó que “la lucha contra el terrorismo continúa con determinación. Unidos, venceremos”.

Europa Press consignó que esta incursión se realizó aproximadamente una semana después de que el Ejército maliense reportara la muerte de cerca de 35 sospechosos señalados como integrantes de grupos terroristas, hechos ocurridos tras bombardeos a las afueras de la ciudad de Segú, ubicada al noreste de Bamako, la capital del país. En ambos episodios, las instituciones militares no precisaron la afiliación de los sospechosos a grupos yihadistas o facciones armadas operativas en la zona.

El contexto de estas operaciones está marcado por la actual administración de una junta militar en Malí, instaurada luego de los golpes de Estado sucedidos en agosto de 2020 y mayo de 2021. Estas acciones estuvieron lideradas por Assimi Goita, quien se desempeña como presidente de transición. Según lo difundido por Europa Press, desde la llegada al poder de Goita, el gobierno maliense ha consolidado lazos con Rusia y se ha alejado de Francia y de otros países occidentales, lo que ha cambiado el panorama geopolítico y las alianzas estratégicas en la lucha contra el extremismo armado.

El medio europeo indicó que las autoridades evocaron el carácter de “operación de envergadura” al referirse al operativo efectuado en Segú, enmarcando estas acciones dentro de una política de ofensivas sostenidas contra agrupaciones yihadistas que mantienen presencia en varias regiones del país africano. Las Fuerzas Armadas de Malí han reiterado públicamente su determinación de mantener su ofensiva en todos los territorios bajo amenaza de organizaciones armadas, sin brindar mayores detalles acerca de posibles bajas entre los militares propios ni sobre el número exacto de personas detenidas durante la intervención en Nampala, Toulé o Akoub.

Según consignó Europa Press, la persistencia de focos de violencia impulsados por grupos yihadistas se ha traducido en un ciclo constante de confrontaciones en el centro y norte de Malí, donde los operativos militares buscan disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones y restablecer el control gubernamental en áreas que han estado sometidas a disputas territoriales. Las actuaciones recientes representan una continuación de la dinámica establecida por la junta militar, enfocada en la intervención directa y el enfrentamiento con milicias armadas.

Europa Press agregó que tanto los mensajes oficiales como la información difundida sobre la redada en Segú forman parte del esfuerzo por comunicar resultados de las campañas militares sin desvelar detalles operativos sensibles ni identificar de forma precisa las estructuras o liderazgos a los que pertenecen los individuos neutralizados o capturados en el transcurso de las acciones militares.

Finalmente, el medio europeo recordó que el contexto de inseguridad y violencia armada en Malí persiste bajo el control de la junta militar, lo que configura un escenario en el que la lucha contra el terrorismo y las respuestas militares se han convertido en herramientas centrales para las autoridades del país africano en su objetivo declarado de erradicar a los grupos armados que operan en distintas regiones del territorio nacional.