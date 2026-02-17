El Congreso de Perú aprueba una moción de censura contra el presidente

Varios procedimientos judiciales abiertos han puesto en tela de juicio las decisiones tomadas desde la más alta instancia del poder ejecutivo peruano. De acuerdo con la información difundida por el medio, el Congreso de Perú aprobó este martes una moción de censura contra el presidente José Jerí, quien dejará su cargo de manera inmediata. La votación registró 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que determinó la salida del mandatario tras una serie de acusaciones sobre presuntas prácticas de tráfico de influencias y favorecimiento de personas cercanas durante su gobierno, según consignó el medio.

El contexto político se tensó tras revelarse que Jerí afrontaba siete mociones de censura en simultáneo y dos investigaciones formales por supuestos actos irregulares. Entre los elementos de las pesquisas, las autoridades judiciales han centrado su atención en la contratación de individuos próximos a Jerí, práctica que despertó cuestionamientos acerca de la transparencia en la función pública. El medio detalló que la situación se agravó después de que medios de comunicación locales informaron sobre reuniones privadas entre el presidente y empresarios provenientes de China, encuentros que no contaron con la debida publicidad y se mantuvieron al margen de la agenda oficial.

Según publicó la fuente, las mociones de censura contra Jerí se originaron dentro del Congreso tras la aparición de nuevas pruebas que reforzaron las sospechas de que el presidente habría utilizado su posición para beneficiar a un círculo selecto de colaboradores. La respuesta institucional fue gestionar de modo rápido el proceso legislativo, terminando en una decisión que obliga al relevo inmediato del mandatario. Legisladores declararon a la prensa local que las graves evidencias no podían ser ignoradas, ya que comprometían el correcto funcionamiento democrático y la confianza pública en la administración estatal.

La investigación judicial sobre la contratación de personas allegadas a Jerí alcanzó dimensión nacional luego de que diversas bancadas pidieran explicaciones sobre los criterios utilizados para los nombramientos. Según reportó el medio, los expedientes judiciales analizan si los procedimientos administrativos respetaron la normativa o si las designaciones respondieron a un intercambio de favores y lealtades personales, lo que constituiría una violación al principio de mérito y transparencia exigidos por la ley peruana.

Además, de acuerdo con el reporte, la publicación de las reuniones “clandestinas” entre Jerí y representantes de empresas chinas generó inquietud en sectores políticos y empresariales. El secretismo que rodeó estos encuentros fue mencionado como un factor que alimentó el recelo entre parlamentarios, quienes requirieron al Ejecutivo un informe detallado sobre los motivos y resultados de dichas citas. La falta de respuestas satisfactorias en la sesión del Congreso marcó un punto de no retorno para la continuidad del presidente en el cargo.

El resultado de la votación en el Congreso, reportó el medio, refleja la magnitud de la crisis, situada en la confluencia entre la desconfianza institucional, el avance de las investigaciones judiciales y la presión política. Jerí, electo para dirigir el ejecutivo, enfrenta ahora el proceso de sucesión que establece la Constitución peruana, mientras la justicia evalúa la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Las bancadas que impulsaron la destitución subrayaron que el principal objetivo de su accionar legislativo residía en restaurar la confianza ciudadana y asegurar el respeto por los procedimientos legales dentro del gobierno nacional.