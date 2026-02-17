Agencias

De Mar Flores a Lola Lolita... en la piel de los protagonistas de 'Los Bridgerton' por una noche

En medio de una gran expectación por parte de los fans más incondicionales de la serie, el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de 'Los Bridgerton' ha llegado a Madrid de la mano de una noche única en la que los asistentes pudieron difrutar de un emplazamiento como el Casino de Madrid que se vistió de gala para la ocasión.

Como no podía ser de otra forma, por la alfombra roja de la premier desfilaron algunos de los rostros más conocidos de nuestro país que tuvieron la oportunidad de meterse en la piel de los protagonistas de la serie por una noche. Entre los asistentes, también los actores Luke Thompson, Yerin Ha, Claudia Jessie y Hannah Dodd disfrutaron de la velada en la que los estilismos inspirados en la serie fueron los grandes protagonistas de la noche.

Acaparando todas las miradas con un bonito vestido confeccionado por Vicky Martín Berrocal y un original tocado, Lola Lolita posó ante las cámaras junto a la diseñadora que mostró oorgullosa su creación.

Por su parte, también Elena Gortari fue una de las grandes protagonistas de la noche con un diseño único obra de la diseñadora Rocío Osorno que también la acompañó en esta ocasión.

Con un impresionante abrigo color morado, Mar Flores se convirtió en una de las protagonistas de la velada al descubrir el impresionante diseño 'convertible' que había elegido para la ocasión. De igual forma, Alba Carrillo pasó por el photocall con un llamativo diseño en color azul y negro a juego con la máscara con la que ocultó su rostro.

Por su parte, Isa Pantoja disfrutó de la noche muy bien acompañada por su prima, Anabel Pantoja, con la que demostró mantener una maravillosa relación. Jessica Bueno, Marta Lozano, Lalachús o Raquel Sánnchez Silva también estuvieron entre las asistentes a la gala luciedo también unos originales diseños inspirados en los estilismos que aparecen en esta cuarta temporada.

