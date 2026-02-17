Canciller de Perú se reúne con embajador chino en medio de polémica por puerto de Chancay

Lima, 16 feb (EFE).- El canciller peruano, Hugo de Zela, se reunió este lunes con el embajador de China en Perú, Song Yan, en medio de la polémica por la supervisión estatal del puerto de Chancay, proyecto con capital mayoritario chino cuestionado por Estados Unidos, y la celebración del Año Nuevo Chino.

Durante el encuentro, De Zela expresó "sus mejores deseos al pueblo y Gobierno chino en esta significativa celebración" del Año Nuevo, señaló la Cancillería en un breve mensaje publicado en la red social X.

El canciller y el embajador dialogaron "sobre distintos asuntos de la relación bilateral, destacando el dinamismo del intercambio comercial, los proyectos de cooperación en curso y las inversiones chinas en el Perú", añadió el mensaje.

La semana pasada se desató una polémica en Perú luego de que un juez excluyera al puerto de Chancay de la supervisión de Ositrán más allá de las tarifas, al fallar a favor de un amparo presentado por la empresa operadora.

El puerto de Chancay, propiedad en un 60 % de la naviera china Cosco Shipping y en un 40 % de la minera peruana Volcan, está a unos 70 km al norte de Lima y opera desde noviembre de 2024 con capacidad para movilizar hasta un millón de contenedores al año, con miras a ser un ‘hub’ del comercio entre China y Suramérica.

Tras conocerse el fallo judicial, la oficina de Latinoamérica del Departamento de Estado de EE. UU. advirtió el pasado miércoles que Perú podría quedar "imposibilitado" de supervisar el puerto bajo propietarios chinos "depredadores" y señaló que "el dinero barato chino cuesta soberanía".

En respuesta, Cosco afirmó que el control de la infraestructura no afecta de ninguna manera la soberanía peruana y que "el puerto no tiene ninguna extraterritorialidad política, administrativa, tributaria ni regulatoria".

El Gobierno de Perú anunció, por su parte, que ante esta sentencia en primera instancia "hará uso de los recursos legales que la ley le faculta, en cumplimiento de la normativa legal vigente" para revertir la decisión judicial.

En medio de la polémica también intervino el nuevo embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien consideró que se trata de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.

Navarro reiteró este lunes su posición y calificó de "vergonzoso" lo acontecido judicialmente, tras lo cual afirmó que Estados Unidos nunca le pediría a Perú "que pierda soberanía" en el puerto del Callao, donde actualmente se ejecuta una operación conjunta de infraestructura. EFE