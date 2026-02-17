AV. Madring estará listo "a finales de mayo" y alcanza las 80.000 entradas vendidas para el GP de España

La cifra de ochenta mil boletos adquiridos para el Gran Premio de España de Fórmula 1 refleja el notable interés del público por el evento que tendrá lugar en el nuevo circuito madrileño conocido como 'Madring', cuya capacidad total está proyectada para albergar a ciento veinte mil asistentes. De acuerdo con lo señalado por El Mundo, la alta demanda de entradas coincide con el avance de las obras, que continúan ajustándose al cronograma originalmente establecido.

Según informó El Mundo, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, confirmó que los trabajos en el circuito concluyen a finales de mayo, cumpliendo las fechas inicialmente previstas. De los Mozos declaró ante los medios que el proceso de construcción ha avanzado conforme a lo programado y descartó la existencia de contratiempos significativos en el desarrollo de las infraestructuras. “Las obras van en plazo, acabaremos a finales del mayo, como estaba previsto”, aseguró el directivo, tal como consignó El Mundo.

El evento deportivo está programado para celebrarse entre el 11 y el 13 de septiembre y contará por primera vez con el respaldo oficial de la marca Ford como patrocinador local y vehículo oficial del circuito, tras un acuerdo anunciado recientemente. El medio El Mundo señaló que la inclusión de Ford responde a un movimiento estratégico de asociación con grandes eventos deportivos internacionales, alineando la oferta institucional con la proyección internacional del certamen.

El directivo de Ifema Madrid resaltó que la ejecución de un circuito urbano implica una serie de retos técnicos que difieren del asfaltado convencional de carreteras. Explicó, según difundió El Mundo, que la base del circuito requiere cuidados específicos en el drenaje y en el tratamiento del pavimento para adecuarse a las exigencias de la Fórmula 1. “Hay que hacer un circuito, hay que empezar por las bases, hay que ver todo el drenaje, hay que ver luego todo el tema de asfaltado, no es un asfaltado normal de una carretera”, indicó De los Mozos, de acuerdo con el medio.

El Mundo también recogió que Ifema Madrid manifestó su confianza en la marcha de las labores y reiteró que la obra está exenta de complicaciones relevantes. Desde la organización se insistió en que los planes se cumplen de acuerdo al calendario y que la percepción de eventuales dificultades se debe a una tendencia a anticipar problemas en proyectos de infraestructura nacionales, aunque en este caso no se han producido retrasos.

El circuito 'Madring' representa una de las apuestas deportivas más relevantes en la capital española para este año, ya que no solo aspira a consolidarse como sede del Gran Premio de España, sino que también se perfila como un referente en la organización de grandes eventos internacionales. El interés demostrado por los aficionados, evidenciado por la cantidad de entradas ya vendidas, refuerza las expectativas de asistencia y participación.

La edición de este año del Gran Premio se convierte así en una oportunidad para comprobar la capacidad logística y organizativa de Ifema Madrid, así como la respuesta de las nuevas instalaciones a las exigencias del calendario internacional de Fórmula 1. Según El Mundo, los responsables del proyecto continúan revisando cada etapa del proceso constructivo y prevén cumplir con todos los requisitos técnicos y de seguridad para la inauguración del circuito prevista en septiembre.