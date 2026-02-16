El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, planteó que la entrega de territorios en disputa permitiría a Rusia regenerar su capacidad militar y avanzar en nuevos ataques, según informaron agencias internacionales. Zelenski sostuvo que este tipo de negociaciones representa el primer paso para que Moscú fortalezca su potencial bélico y prosiga con su ofensiva, lo que incrementa la preocupación de Kiev de cara a la próxima ronda de conversaciones previstas en Ginebra, donde se abordarán cuestiones territoriales entre Estados Unidos y Rusia.

De acuerdo con lo publicado por medios internacionales, el mandatario ucraniano expresó su objetivo de evitar “repetir errores” del pasado, haciendo hincapié en que resulta fundamental no facilitar concesiones territoriales. En declaraciones a través de las redes sociales, Zelenski recordó antecedentes históricos, como la invasión de Crimea en 2014 y la ocupación de zonas del este de Ucrania, y citó el caso de Georgia en 2008, así como el conflicto en Chechenia, conllevando a consecuencias humanas significativas. Tal como detalló la información difundida, el presidente afirmó: “Fue un gran error desde el principio, empezando en 2014. E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos”.

En el contexto de las negociaciones de Ginebra, según reportó el medio, Washington propuso la posibilidad de establecer una zona franca de comercio libre en los territorios en disputa, planteamiento al que Ucrania respondió subrayando la importancia de preservar su soberanía sobre estas áreas. Kiev mantiene la posición de que cualquier determinación sobre asuntos territoriales debe darse únicamente entre líderes, y mostró cautela ante las propuestas orientadas a congelar las líneas del frente, estrategia que Rusia rechaza al perseguir el control total del Donbás, incluyendo zonas que aún no ocupa desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

En relación a la postura internacional, Zelenski insistió en la necesidad de aplicar “sanciones totales” a Rusia, lo que permitiría incrementar la presión económica para limitar la maquinaria militar del Kremlin. De acuerdo con el medio, hizo referencia a las primeras sanciones impulsadas por la administración estadounidense de Donald Trump contra las petroleras Lukoil y Rosneft, calificándolas como “pasos firmes”, pero enfatizando que resultan insuficientes. Señaló que deberían incluirse acciones contra el sector nuclear ruso, en particular sobre la agencia Rosatom, así como sanciones a sus dirigentes y familiares, quienes, según el mandatario, residen en diferentes países occidentales.

El medio destacó que Zelenski reiteró su mensaje hacia esa élite: “Vete a Rusia. Vete a tu país. No respetas a nadie en Estados Unidos. No respetas las normas. No respetas la democracia. No respetas a Ucrania ni a Europa. Vete a tu país”. Esta declaración subraya la frustración del líder ucraniano por la presencia de dirigentes rusos y allegados fuera de las fronteras de Rusia y refleja su demanda de una respuesta más decidida por parte de Occidente.

El presidente añadió que “no se puede detener a Putin con besos o flores”, recordando que una política de apaciguamiento resultaría ineficaz para frenar las acciones rusas, según consignó la publicación. Explicó que nunca ha seguido esa vía y recomendó a otros líderes internacionales que no adopten esa estrategia frente al Kremlin. En su opinión, solo el aumento de medidas restrictivas puede disuadir a Moscú de persistir en su agresión contra Ucrania y otras regiones que han enfrentado intervenciones rusas en las últimas décadas.

Ante el inminente encuentro de alto nivel en Ginebra, la posición oficial de Ucrania, reflejada en varias instancias desde el inicio del conflicto, sostiene que cualquier tipo de concesión otorgada a Rusia “fortalecería” al país y sentaría un precedente peligroso para la seguridad regional e internacional, una visión apoyada por la experiencia de enfrentamientos recientes en Eurasia, según reportó la fuente.