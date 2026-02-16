Wood, Alegría y Urrejola defienden trabajo en equipo con serie 'La casa de los espíritus'

Elena Garuz

Berlín, 16 feb (EFE).- La serie 'La casa de los espíritus', basada en el libro homónimo de Isabel Allende, se presenta este lunes en el marco de la Berlinale, como un proyecto en equipo, según sus máximos responsables -Andrés Wood, Francisca Alegría y Fernanda Urrejola-, "muy magnético" y que invita a reflexionar.

"Pasamos por tantas diversas emociones que cada capítulo es muy cargado y sentimos que nos deja mucho cada capítulo. Yo siento que hay que tener como un respiro porque pasaron tantas cosas, que yo siento que va a ser en ese sentido muy magnética" dice Alegría, guionista y directora de la serie, en entrevista con EFE.

Así, la serie, que se estrenará este año en la plataforma Prime Video, refleja esta "montaña rusa de emociones que a veces son contradictorias, que a veces nos sorprenden" y que incluyen desde magia hasta historias de pasión en el campo para terminar en la dictadura, añade.

Es una saga familiar, recuerda Urrejola, una de las guionistas junto a Alegría, que mezcla mucho lo personal con lo político y que toca temas muy relevantes aún hoy, añade.

En este sentido, al ser muy actual, permite reflexionar también sobre todo lo que está pasando en el mundo hoy día, afirma.

Riqueza de los personajes

"Una de las fortalezas de Isabel Allende son sus personajes", que son muy ricos, muy originales y muy frescos y con un desarrollo muchas veces original y sorpresivo, apunta Wood -director junto a Alegría- un espíritu que han intentado mantener en la serie, agrega.

'La casa de los espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo y se centra en tres generaciones de mujeres -Clara, Blanca y Alba- en un país conservador de Sudamérica marcado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.

Para Alegría, cumplir con ciertas expectativas de ser fieles a la novela fue, en gran parte, "un terror", pero como creadores de la serie, aspiran a que la audiencia la tome como algo separado de la novela.

Aunque tomaron muchos elementos de la novela y trataron de ser lo más fieles posibles, hay ciertas cosas que pasaron hace cuarenta años y que hoy sienten que tiene más relevancia o quizás nuevas lecturas, agrega.

En este sentido, espera que el público esté abierto a descubrir aquellas cosas que distan levemente de la novela.

"Cada lectura es un mundo" y un libro y una serie son distintos formatos, añade Wood.

La generosidad de Isabel Allende

Quien mejor lo entendió desde el principio fue la propia Allende, una de las productoras ejecutivas, que les dio una libertad completa para trabajar el libro, asegura.

"Ella fue totalmente generosa (...) tuvimos mucha libertad creativa en ese sentido", corrobora Urrejola.

Adaptar la novela a una serie de ocho capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno o a una película, tiene distintas dificultades, señala, por otra parte.

Así por ejemplo en la película de Bille August de 1993, de menos de dos horas y media, se sacó una generación completa, que para el equipo de la serie es "una aberración", porque dificulta tener una panorámica completa de la historia.

Al mismo tiempo, aunque la serie permite hacer un trabajo más profundo en lo que respecta a las tres generaciones que abarca, tiene la dificultad de que cada capítulo en sí mismo tiene una unidad y tiene un tema y "eso lo hace supercomplejo a la hora de adaptar", explica.

Trabajo colectivo con detalles personales

Wood destaca que se trata de un "trabajo muy colectivo", en el que, según Urrejola, se logró "una unidad muy bonita como equipo", aunque también es cierto, continúa, que "cada uno tiene su particularidad como director", algo que se ve plasmado en sutilezas y detalles que hacen que la serie sea "más rica" también.

"Son pocos los espectadores que tienen el ojo crítico y tan bien sintonizado cómo para entender esas diferencias, pero a mí me encanta ver una serie y darme cuenta que el capítulo 3 tenía otra mano", afirma Urrejola.

Para la actriz Dolores Fonzi, interpretar a la Clara del Valle adulta -la primera de estas tres generaciones de mujeres- fue "un lujo", y que la llamaran para hacer ese personaje fue "una sorpresa y una alegría enormes", según dijo en una entrevista reciente con EFE.

Naturalmente, luego está la responsabilidad de interpretar ese papel, añadió.

Lo que más le gusta, señaló, es esa cuestión de llevar al cine los personajes de las novelas.

Los primeros tres capítulos de 'La casa de los espíritus', producción íntegramente chilena, se proyectan este lunes dentro de la sección Berlinale Special Series. EFE

