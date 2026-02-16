Agencias

Vesículas del tejido graso de la próstata influyen en evolución del cáncer, según estudio

Guardar

Tarragona (España), 16 feb (EFE).- Las vesículas extracelulares derivadas del tejido adiposo que rodea la próstata modulan el comportamiento de las células tumorales de manera diferente en función del grado de riesgo de cáncer, según un estudio.

La investigación -llevada a cabo por el Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud, Instituto de Investigación Biomédica Cataluña Sur) y el Hospital Joan XXIII de Tarragona(noreste de España)- aporta una nueva visión sobre cómo el microambiente tumoral, en concreto la grasa periprostática, "dialoga " con el cáncer e influye en su evolución.

Según el instituto IRB CatSud, las vesículas derivadas de tejido adiposo periprostático procedente de pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo estimulan principalmente la proliferación de las células tumorales.

En cambio, las vesículas procedentes de tejido adiposo periprostático de pacientes con tumores de alto riesgo no promueven la proliferación, pero sí aumentan la capacidad de migración de las células cancerosas y estimulan la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos), dos procesos claves para la progresión y diseminación del tumor.

El estudio revela que, además de actuar sobre las células cancerosas, estas vesículas también influyen en otras células del entorno: las de bajo riesgo promueven un perfil proinflamatorio e inmunosupresor en macrófagos (células del sistema inmunitario), lo que podría contribuir a crear un microambiente favorable al tumor en etapas iniciales.

Otro hallazgo de la investigación es la activación de vías de señalización; es decir, los efectos observados se asocian con la activación de rutas moleculares claves en el cáncer.

Según los autores, aunque los resultados se han obtenido en modelos in vitro y son necesarios estudios posteriores para confirmarlos en modelos más complejos, este trabajo representa un avance significativo en la comprensión de la biología del cáncer de próstata y abre una vía prometedora de investigación traslacional.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en muchos países occidentales. En España se diagnostican anualmente más de 30.000 casos. EFE

dpj/mg/acm

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Irán tacha de “circo” la Conferencia de Múnich tras dar tribuna a opositores iraníes

El canciller iraní criticó el giro de la Conferencia de Seguridad de Múnich tras la exclusión de funcionarios de Teherán y la participación de opositores, en medio de protestas mortales y crecientes tensiones diplomáticas señaladas por la comunidad internacional

Infobae

Camilo Torres Restrepo, 60 años del mito del 'cura guerrillero' en el conflicto colombiano

El reciente posible hallazgo de los restos de Camilo Torres ha reavivado el debate nacional sobre su legado y el papel que desempeñó como símbolo de cambio social y político en Colombia, según destacan historiadores y autoridades académicas

Infobae

La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

Infobae

Wood, Alegría y Urrejola defienden trabajo en equipo con serie 'La casa de los espíritus'

Infobae

X sufre una caída de sus servidores a nivel global

X sufre una caída de