Un jardín de 30.000 personas florece en el carnaval de Río

Río de Janeiro, 16 feb (EFE).- Ocho de la mañana, cerveza en mano y el disfraz en su punto. La fiesta no para en el carnaval de Río, que este lunes convirtió el centro de la ciudad en un gigantesco jardín musical, con flores de todos los estilos y colores desde las primeras horas del día para animar en las calles la tradicional rumba carioca.

Los girasoles le sonrieron al sol y las rosas se iluminaron con el azul del cielo, mientras margaritas, lirios, orquídeas y tulipanes danzaron al ritmo de la banda callejera 'Vem Cá, Minha Flor', sobre diademas y sombreros de miles de cariocas y turistas que optaron por comenzar temprano la diversión.

El 'bloco', como se conoce a las comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad durante el carnaval, celebró este lunes diez años de existencia con un entusiasta desfile que llenó de energía a quienes madrugaron para cantar y bailar sin pausa.

Según los organizadores, unas 30.000 personas llenaron de color una zona tradicional del centro de la ciudad, cantando y bailando al compás de la banda canciones típicas del carnaval, acompañadas por mujeres en zancos que iban 'refrescando' a las flores fiesteras con chorros de agua para aliviar el calor.

Para el psicólogo Gabriel Barros, ese es uno de los conceptos más lindos de esa comparsa callejera.

"Todos los asistentes hacemos parte de ese inmenso jardín que las zanqueras van bañando con agua y purpurina para que sigamos en la fiesta hasta que ya no sea posible", explicó a EFE.

Entre los fiesteros hay opciones para todos los gustos. Desde quienes se lanzan al disfrute desde el primer día del carnaval hasta el miércoles de ceniza casi sin parar, hasta los que prefieren tomarse la juerga con más calma.

Karine Brendon, que también ama la energía de 'Vem Cá, Minha Flor', prefiere tomarse la rumba 'con calma' y solo asiste a dos comparsas diarias para poder recargar baterías.

Las bandas y comparsas callejeras constituyen el alma y vida del carnaval carioca. Se alimentan de la energía del público y reflejan el carácter abierto e informal de una fiesta en la que conviven generaciones y estilos, sin distinciones.

La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: familias con niños pequeños, grupos de amigos disfrazados de alguna temática especial y turistas que descubren en las calles una versión más espontánea y cercana del carnaval, lejos del brillo coreografiado de los desfiles del sambódromo.

Según la Alcaldía de Río de Janeiro, más de ocho millones de personas, entre residentes y turistas, participarán en el carnaval este año. De ellas, cerca de seis millones lo harán en alguno de los más de 460 blocos programados a lo largo de 37 días de celebraciones.

El Carnaval de Río de Janeiro se extenderá hasta el miércoles de ceniza, cuando se conocerá la escuela de samba campeona tras los desfiles del sambódromo, que es considerado el mayor espectáculo al aire libre del mundo.

Los blocos, sin embargo, seguirán hasta el próximo fin de semana alegrando las calles de la ciudad. EFE

