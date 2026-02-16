Agencias

Putin visitará Kazajistán en mayo para una cumbre de antiguas repúblicas soviéticas

Astaná, 16 feb (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó este lunes la propuesta de su homólogo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, de realizar una visita oficial a Kazajistán en el marco de la próxima cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE) que tendrá lugar en Astaná a finales de mayo.

"Putin confirmó su participación en la próxima reunión del consejo de la UEE en Astaná a finales de mayo", comunicó la Presidencia kazaja tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios.

Además, Tokáyev, "invitó al presidente ruso a realizar una visita de Estado a Kazajistán con motivo de este evento. La invitación fue aceptada con gratitud", añaden.

La parte rusa confirmó la asistencia en un comunicado aparte.

La UEE es una alianza económica formada por cinco antiguas repúblicas soviéticas -Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Armenia- y creada en mayo de 2014, dos meses después de que Rusia se anexionara la península ucraniana de Crimea.

Pensada como una versión postsoviética de la Unión Europea con más de 180 millones de consumidores, la alianza se ha visto lastrada por las sanciones al Kremlin por la guerra en Ucrania.

En su conversación de este lunes, Putin y Tokáyev conversaron sobre "las perspectivas de desarrollo de las multifacéticas relaciones entre Kazajistán y Rusia" y "observaron con satisfacción la constante implementación de los acuerdos alcanzados al más alto nivel", señala el comunicado kazajo.

"Se valoró positivamente el trabajo continuo para profundizar los lazos culturales y humanitarios, y también se destacó la importancia de seguir promoviendo iniciativas científicas y educativas conjuntas", informaron.

Tokáyev convocó la semana pasada un referéndum constitucional que se celebrará el próximo 15 de marzo, con el objetivo de conceder más poderes al Parlamento de la mayor república centroasiática.

Según las autoridades kazajas, el país se encuentra en medio de un proceso de transformación que debe ir acompañado de una reforma constitucional. EFE

