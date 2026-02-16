Orbán reitera que Ucrania se inmiscuye en las elecciones, mientras EEUU revela su "interés" por su triunfo

Durante una comparecencia oficial en Budapest, Viktor Orbán reconoció la relevancia que las próximas elecciones tienen para los intereses de Ucrania y sugirió que el presidente Volodímir Zelenski participará activamente en el proceso político húngaro. Según informó Europa Press, el primer ministro de Hungría afirmó que la implicación de Kiev en el proceso electoral del país resulta comprensible, considerando las implicancias directas que el resultado podría tener en las aspiraciones ucranianas de integración europea y en el desarrollo de la guerra con Rusia. Orbán denunció, además, que funcionarios ucranianos apoyan a sus adversarios políticos y que Kiev habría financiado campañas contrarias a su gobierno. Estas declaraciones coincidieron con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en la misma conferencia aseguró el respaldo político y económico de Washington al líder húngaro, subrayando el interés nacional estadounidense en la continuidad de Orbán frente al Ejecutivo.

Orbán declaró durante la conferencia que "los ucranianos y su presidente, obviamente, se han metido en la campaña electoral húngara", en clara alusión a Zelenski. El jefe de gobierno abordó la supuesta injerencia con ironía y afirmó que el tipo de gobierno que resulte electo en Hungría tiene consecuencias importantes para Ucrania, según recogió Europa Press. En sus palabras, las elecciones húngaras enfrentan dos posiciones: quienes consideran que el ingreso ucraniano a la Unión Europea implicaría un riesgo de guerra y problemas económicos para Hungría, y aquellos que optarían por un gobierno dispuesto a sumarse a la carga financiera y enviar recursos a Ucrania, tal como, según Orbán, Kiev preferiría.

Según detalló Europa Press, Orbán acusó a Ucrania de haber financiado a sus rivales en la contienda electoral: "Ellos han decidido participar en campaña (...) debemos aceptar que el presidente ucraniano participará activamente en estas elecciones". El mandatario señaló además que "es un hecho bien conocido y documentado, pero, una vez más, no debemos indignarnos". De esta manera, el jefe del Ejecutivo húngaro subrayó la dimensión pública de las actividades que habría desplegado el gobierno ucraniano respecto a la política interna magiar.

En el mismo evento, Marco Rubio evitó profundizar sobre la alegada injerencia ucraniana, aunque remarcó la relación entre Hungría y Estados Unidos y el respaldo de Washington a Orbán. Europa Press consignó que Rubio enfatizó la buena sintonía entre el primer ministro húngaro y el presidente estadounidense, Donald Trump, declarando que "su éxito es nuestro éxito" y reiterando la promesa de que en caso de inestabilidad, la administración estadounidense apoyará política y económicamente al gobierno de Orbán.

De acuerdo con Europa Press, las encuestas anticipan que estas elecciones serán unas de las más disputadas de los últimos años en Hungría. Los resultados podrían incidir directamente sobre la postura del país frente a la guerra en Ucrania, así como sobre la relación de Budapest con la Unión Europea. El propio Orbán describió el actual contexto político como una confrontación entre dos modelos para el futuro: uno en el que Hungría se mantiene alejada de las hostilidades y los compromisos financieros con Kiev, y otro en el que el Ejecutivo adopta una actitud cercana a los intereses ucranianos.

La presencia del secretario de Estado norteamericano en Budapest, sumada a sus declaraciones de respaldo a Orbán, reforzó la percepción de que el resultado de los comicios tendrá repercusiones en el escenario internacional. Según detalló Europa Press, Rubio insistió en que Washington considera de su interés nacional la continuidad del actual jefe de gobierno, alineando así la postura de Estados Unidos respecto a los desafíos políticos y de seguridad en Europa Central y del Este.

En este contexto, Orbán insistió en que la supuesta intervención extranjera en la campaña debe entenderse atendiendo a los intereses vitales en juego tanto para Ucrania como para Hungría. Aunque reconoció la existencia de apoyo documentado a sus oponentes políticos, el primer ministro llamó a no alarmarse, interpretando estos movimientos como parte de la dinámica geopolítica impulsada por la guerra y las aspiraciones de Ucrania a ingresar en la Unión Europea.