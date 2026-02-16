'Nina Roza', una delicada cinta canadiense sobre la identidad, compite en la Berlinale

Berlín, 16 feb (EFE).- La realizadora canadiense Geneviève Dulude-de Celles presentó este lunes en la competición de la Berlinale 'Nina Roza', una delicada película que reflexiona sobre la identidad y la dualidad a través de la historia de un galerista de origen búlgaro que regresa a su país tras más de 20 años de ausencia.

"No me gustan las películas que me den todas las respuestas, me gusta salir del cine y plantearme cuestiones", explicó en una rueda de prensa Dulude-de Celles, que ya ganó en la Berlinale el Oso de Cristal a mejor película de la sección Generation, dedicada al cine infantil y juvenil, por 'A Colony' (2018).

Por eso su filme se centra en la transformación que sufre el protagonista, Mihail (Galin Stoev), en el viaje que emprende, y no entra en detalles de lo que le ocurrió ni de las razones que le llevaron a abandonar su país.

Mihail regresa a Bulgaria para comprobar el verdadero talento de Nina, una niña pintora de ocho años. Y eso le hace enfrentarse a su pasado y reencontrarse con su familia.

Una historia muy repetida en el cine, pero que está contada con una gran ternura y veracidad por Dulude-de Celles, que se apoya en muy buenas interpretaciones y en unas imágenes que sacan la belleza de un humilde entorno rural.

"Para mí era muy importante integrar el mayor número de detalles posibles que aumenten el realismo" del filme, precisó la directora.

La cineasta vivió seis meses en Rumanía y ha tenido mucha relación con Europa del Este a través de su trabajo con inmigrantes rumanos y búlgaros.

En un primer momento la idea era ubicar la historia en Rumanía, pero el proyecto cayó en manos de productores búlgaros, lo que le hizo trasladarla de país. "Me han ayudado mucho a garantizar que todo se ajustaba a lo que yo quería contar", explicó.

Con este filme participa por primera vez en la competición por el Oso de Oro de Berlín y reconoció que en algunos momentos se ha sentido "una impostora".

Aunque se mostró satisfecha por el escaparate que supone llevar su película a un festival de la importancia de la Berlinale, que le permitirá que se vea en mucho países.

Por su parte, el protagonista del filme, tras señalar que el proceso de creación de Dulude-de Celles es una mezcla de "matemáticas y alquimia", quiso agradecer que la imagen que se da de los europeos del este se aleje de los clichés.

"Estoy encantado de que el personaje central sea de Europa del Este y no sea un ladrón de coches", dijo el actor.