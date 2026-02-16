Agencias

Míchel: "Es muy injusto que se hable de una jugada puntual después de un partidazo"

Guardar

Girona, 17 feb (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, aseguró tras la victoria de este lunes contra el Barcelona que es "muy injusto que se hable de una jugada puntual", la posible falta sobre Jules Koundé en el 2-1 definitivo, después de un duelo catalán que definió como "un auténtico partidazo".

"Hablar de una jugada con el espectáculo que hemos visto me parece que minimiza mucho el fútbol", añadió después de opinar que fue una acción en la que "si el árbitro pita falta está bien, no pasa nada, pero no es una jugada para entrar el VAR porque es un contra balón".

El entrenador rojiblanco también reivindicó que el Girona hizo "un trabajo excepcional" y ha cuajado "el mejor partido de la temporada y uno de los mejores" de toda su carrera como entrenador.

"He disfrutado. Es difícil hacerlo en un partido de tanta necesidad y con el rival que teníamos delante, pero he disfrutado muchísimo. Podía pasar cualquier cosa, pero es una victoria merecida", comentó.

En este sentido, destacó que el portero Joan Garcia fue "el mejor del Barça" y señaló el "paso adelante" del defensa del Girona Daley Blind: "Ha hecho un partido para enseñar a todos los centrales del mundo, porque ha dado una lección de cómo jugar al fútbol contra un equipo que defiende muy lejos de su área".

Míchel Sánchez explicó que queda "mucho por hacer" para llegar a los 42 puntos, cifra en la que suele situarse virtualmente la permanencia, pero declaró que esta victoria son "más que tres puntos" porque llegan contra un equipo que gana "el 90% de los partidos".

"Hemos conseguido tres puntos que no estaban en nuestra cabeza. Es un punto de inflexión", añadió el técnico del Girona, que se sitúa a cinco puntos del descenso y a dos del octavo./sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un grafiti de Bad Bunny en el centro de Barcelona reivindica la paz frente a Trump

Infobae

La asfixia de Israel a la economía palestina amenaza con un "colapso fiscal total"

Infobae

El papa expresa su cercanía a la población de Madagascar tras el paso de dos ciclones

Infobae

Lagarde rechaza un impuesto a capital que no se quede en Europa y aboga por incentivos

Infobae

Irán plantea beneficios económicos para EE.UU. como parte de un posible acuerdo nuclear

Infobae