La red social X sufre una caída en diversos países, entre ellos Estados Unidos y Colombia

Madrid, 16 feb (EFE).- La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Colombia, sobre las 14.15 horas (13.15 GMT) por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los 'posts' no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 14.52 horas, Downdetector destaca casi 4.000 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que, en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 40.000.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta y se desconoce cuando se recuperará la normalidad del servicio. EFE

