La Iglesia española pide donativos y colaboraciones en especie para pagar el viaje del Papa

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha animado a los fieles, fundaciones y empresas a aportar donativos o colaboraciones en especie para sufragar el viaje del Papa León XIV a España ya que "no recibe financiación del Estado". Aunque la visita no ha sido confirmada por la Santa Sede, Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje, que podría producirse en junio u octubre.

"El viaje del Papa lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que el papa León XIV visite España, porque la visita no recibe financiación del Estado", se puede leer en la web creada para la preparación del viaje del Papa 'conelpapa.es.

Aunque la visita no recibirá financiación del Estado, fuentes de la CEE han puntualizado a Europa Press que las instituciones públicas pueden colaborar con la visita del Pontífice facilitando, por ejemplo, aspectos logísticos, de infraestructura o de seguridad.

La CEE también anima a colaborar a las empresas y fundaciones a través de patrocinios y colaboraciones en especie: espacios para trabajar en los preparativos, ropa para identificar a los voluntarios, señalizaciones o pantallas de televisión, entre otros.

A su vez, invita a los ciudadanos a apuntarse como voluntarios tanto en los trabajos de preparación como en las tareas de apoyo durante los actos; o a ofrecer alojamiento, si pueden acoger a quienes lleguen de fuera.

Además, se indica que la organización se realizará de una manera "sobria"; que los donativos se gestionarán "con responsabilidad y transparencia" y que "las cuentas serán auditadas".

"Al final del viaje, cuando se cierre el evento, serán auditadas y rendiremos cuentas de lo que hemos recibido y cómo lo hemos usado", aclaran.

En cualquier caso, la CEE recuerda en la web que "los viajes papales --como se demostró en los anteriores viajes papales a España (Santiago y Barcelona en 2010, y JMJ Madrid en 2011)-- suponen una inyección en el tejido empresarial y económico de las ciudades que reciben su visita".