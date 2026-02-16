La economía tailandesa se expandió un 2,4 % en 2025 por el consumo interno y la inversión

Bangkok, 16 feb (EFECOM).- El Producto Interior Bruto (PIB) de Tailandia se expandió un 2,4 % en 2025 impulsado por el aumento del consumo interno, el crecimiento de la inversión privada y las medidas de estímulo del gobierno, indicó este lunes el Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Social (NESDC).

A pesar de que se trata de un incremento mayor de lo esperado, Tailandia, la segunda economía del Sudeste Asiático, creció el pasado año muy por detrás que otras economías de la región, como Malasia (5,2 %), Singapur (5 %) o Vietnam (8,0 2%).

El aumento del PIB tailandés se nutrió de la aceleración de la economía registrada en el último trimestre del año, cuando avanzó un 2,5 % interanual, frente al 1,2 % del tercero.

"Las exportaciones de bienes se desaceleraron y las de servicios continuaron disminuyendo", apuntó en un comunicado el citado organismo gubernamental. En conjunto, en el último trimestre aumentaron un 9,4 %, frente al 11,5 % del trimestre anterior.

"Esto se debió a la continua disminución de las exportaciones agrícolas en un contexto de intensa competencia de precios en el mercado mundial", apunta el organismo. Además, Estados Unidos, el principal mercado para sus ventas en el exterior, impuso un arancel del 19 % sobre todos los productos tailandeses.

Para 2026, el NESDC sitúa el crecimiento económico de Tailandia en la horquilla del 1,5 % al 2,5 % , con una "continua expansión" del consumo interno y una recuperación gradual del turismo, sin que se haya cumplido aún la meta de llegar a las cifras prepandémicas de 40 millones de turistas al año.

El país acaba de celebrar elecciones, con la victoria del conservador Bhumjaithai del primer ministro Anutin Charnvirakul, según los resultados provisionales, lo que supone un revés para el movimiento reformista surgido en los últimos años y a su vez podría contribuir a entrar en un periodo de estabilidad, al contar el dirigente con el apoyo de los grandes poderes del Ejército y la Corona.