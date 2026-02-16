La brasileña Capai aborda la esclavitud y el machismo con el frescor de la niñez

Elena Garuz

Berlín, 16 feb (EFE).- La documentalista brasileña Eliza Capai está en la Berlinale con su filme 'A Fabulosa Máquina do Tempo' ('The Fabulous Time Machine'), en el que aborda la esclavitud persistente desde la colonización, el sexismo y el machismo profundo en Brasil y Latinoamérica, desde el frescor de la mirada de las niñas protagonistas.

Aunque el documental fue rodado en la pequeña ciudad de Guarujá, habla de "temas muy profundos" de Brasil y de toda Latinoamérica, "de una historia de esclavitud persistente desde la colonización, de sexismo, del machismo profundo que viene con ese proceso de colonización", explicó Capai (1979) este lunes en entrevista con EFE.

No obstante, el filme habla de estos temas "con el frescor de la niñez", desde la mirada de unas niñas cuyas familias acaban de salir de la miseria, en un contexto en que, por primera vez, hay una generación que tiene el derecho de comer, de estudiar y de soñar.

'A Fabulosa Máquina do Tempo' acompaña el paso gradual de unas niñas de la inocencia infantil a una mezcla de curiosidad y ansiedad por convertirse en adolescentes.

A pesar de vivir en casas con suelos de tierra, sin agua corriente, en el árido y remoto interior de Brasil, se consideran privilegiadas por poder comer, estudiar, jugar y soñar con un futuro mejor.

Las niñas inventan máquinas del tiempo y viajan a un pasado en el que lo único que importaba era la supervivencia y, cuando se dan cuenta de que luchar contra el paso del tiempo es inútil, se desplazan al futuro y se imaginan convirtiéndose en mujeres independientes y exitosas.

"Creo que todo ese pánico de la adolescencia tiene que ver con esta comprensión de qué significa ser mujer en ese sitio, que no es a bueno ser mujer, y ese miedo de que dejen de poder soñar. Creo que tiene que ver con una intuición de que ser mujer allí puede ser algo muy triste", dice la realizadora sobre ese temor de las niñas de tener que despedirse de la infancia.

Al mismo tiempo, agrega, es una película que conecta al público con el sueño de ellas y también con la esperanza de que las menores puedan tener una vida como mujeres adultas distinta a la de sus madres y abuelas, añade.

Capai viajó por primera vez a Guarujá en 2013 para la Agencia Pública de periodismo investigativo con el fin de recoger qué impacto había tenido diez años después de su inicio en esta ciudad el programa piloto Bolsa Familia, consistente en proporcionar ayuda económica a familias -en concreto a las mujeres- en situación de miseria y extrema pobreza a cambio de que sus hijos acudan a la escuela, explica.

Una maquina del tiempo, de la esclavitud a la era tiktoker

Durante su investigación habló con las mujeres de su edad y le rasgó el corazón escuchar que todas ellas decían haber vivido la esclavitud, afirma.

Al mismo tiempo, empezó a conversar con las niñas de estas mujeres, que estaban muy saludables, destaca, y todas ellas coincidían en afirmar que no se querían casar ni tener hijos, sino ser abogada o médico.

Mientras las madres y abuelas decían que de niñas su sueño era tener un buen marido que las valorase, sus hijas soñaban con "no tener marido y tener su propio valor", lo que le hizo preguntarse qué estaba pasando con esta generación, que tenía "la capacidad de imaginarse feliz sin tener un hombre", señala.

Ahí ya supo que iba a querer volver en algún momento y en 2021 regresó a Guarujá para ver qué había pasado con aquellas niñas y conoció otras nuevas que, "además de comer e ir a la escuela, eran tiktokers", cuenta.

"Parecía una máquina del tiempo, cómo aquel sitio había cambiado un montón. Me enamoré de esas niñas y pensé: tenemos que hablar de esa salida de la miseria y de esa esclavitud a través de esas tiktokers", añade.

A partir de ahí, lo organizaron todo para volver en 2024 ya con coprducción y una oficina de vídeo para trabajar con niñas de entre siete y doce años.

'A Fabulosa Máquina do Tempo', el quinto largometraje documental de Capai y producido por Brasil, esta nominado a mejor documental de la Berlinale y se proyecta dentro de la sección Generation dedicada al cine infantil y juvenil. EFE

