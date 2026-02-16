Agencias

Kim inaugura con su hija viviendas para familias de soldados caídos en guerra de Ucrania

Seúl, 16 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, inauguró en la víspera junto a su hija un conjunto de viviendas destinadas a las familias de los soldados norcoreanos fallecidos en la guerra de Ucrania, donde fueron desplegadas para apoyar al bando ruso, informó este lunes la agencia estatal de noticias KCNA.

Las viviendas se ubican en la calle Saeppyol, en Pionyang, y según el citado medio forman un conjunto arquitectónico "monumental" que refleja "las brillantes hazañas de los héroes que sacrificaron sus vidas sin vacilar" durante "las operaciones militares en el extranjero".

Kim y su hija, quien se cree que podría tener unos 13 años de edad y llamarse Kim Ju-ae, saludaron personalmente a familiares de los caídos durante la ceremonia de inauguración, según muestran las fotos difundidas por la agencia, en las que se los ve abrazándolos e incluso acompañándolos a ver el interior de los inmuebles.

"El Partido y el Gobierno tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que estas familias lleven una vida honrada y digna, disfrutando del trato preferencial del Estado y del cariño de toda la sociedad", dijo Kim durante un discurso recogido por KCNA.

El plan urbanístico fue anunciado el pasado agosto por el propio Kim, quien hizo hincapié en la necesidad de celebrar servicios conmemorativos para sus soldados desplegados en el conflicto ruso-ucraniano, en un aparente esfuerzo por legitimar la participación de Cora del Norte en la contienda y reforzar su apoyo a nivel nacional.

El informe de KCNA no recoge cuántas viviendas se han construido.

Corea del Norte ha desplegado más de 10.000 soldados para apoyar las labores de Rusia en su invasión de territorio ucraniano, principalmente en la región de Kursk, según fuentes surcoreanas y ucranianas.

El régimen norcoreano ha reconocido que más de 400 han perdido la vida en el conflicto y el mes pasado anunció la construcción de un cementerio y memorial para ellos, en cuyos primeros trabajos también estuvieron trabajando Kim y Ju-ae.

Las apariciones de la joven, que viene acompañando a su padre en numerosos actos de calado en años recientes, están generando un creciente interés antes las informaciones de que Pionyang estaría formalizando los trámites para designarla oficialmente sucesora. EFE

