Greenpeace simula los efectos medioambientales de vertidos de la "flota fantasma rusa"

Berlín, 16 feb (EFE).- La organización ambientalista Greenpeace publicó este lunes los resultados de ocho simulaciones en las que se observan los efectos medioambientales de eventuales vertidos de petróleo de la conocida como "flota fantasma rusa", buques con los que Rusia trata de evitar las sanciones internacionales por la guerra contra Ucrania.

Según las simulaciones, creadas por Greenpeace para ocho puntos del mar Báltico a partir de datos de la institución científica alemana Centro Helmholtz Hereon, se verían amenazadas en cuestión de horas reservas naturales de las costas del norte y noreste de Europa.

El mar Báltico, dado su escaso tamaño comparado con otras acumulaciones de agua del planeta y su carácter casi cerrado, es particularmente vulnerable a residuos contaminantes, una realidad que recuerdan las simulaciones de la ONG ecologista.

De acuerdo con Greenpeace, la flota fantasma tiene al menos 192 petroleros que, por estar en mal estado, "amenazan al medioambiente".

En caso de producirse un vertido por un accidente de uno de los barcos de esa flota, se "causaría graves daños a las costas del mar Báltico y al ecosistema marino a lo largo de la ruta de los petroleros", alertó Greenpeace.

"En caso de vertido de petróleo, desde Finlandia hasta Dinamarca, pasando por Suecia y Alemania, afectaría a zonas marinas y costeras protegidas y fundamentales para la supervivencia de aves marinas, mamíferos marinos y como criaderos de muchas poblaciones de peces", abundó la organización.

Greenpeace señaló que un vertido también tendría efectos económicos notables, pues zonas vacacionales muy populares del mar Báltico quedarían contaminadas.

Ocho países de la UE tienen costas en el mar Báltico: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia. EFE

