Grecia concede a Chevron la exploración de gas en dos zonas del Mediterráneo Oriental

Atenas, 16 feb (EFE).- Grecia firmó este lunes cuatro contratos que otorgan a un consorcio de la estadounidense Chevron y la griega Helleniq Energy la exploración y posible explotación de gas en dos grandes áreas del Mediterráneo oriental, en una apuesta con la que Atenas busca reducir la dependencia europea del gas ruso.

"Este no es un acuerdo más. Es un refuerzo significativo y un elemento crucial de nuestra estrategia energética", señaló el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien presenció la firma de los acuerdos por el ministro de Energía, Stavros Papavstavrou, y el vicepresidente de Chevron, Gavin Lewis.

Las áreas concedidas al consorcio son dos amplias zonas marítimas de una superficie total de 47.000 kilómetros cuadrados al sur de la isla griega de Creta y de la península del Peloponeso, situadas en el Mediterráneo oriental.

Εl acuerdo duplica a 94.000 kilómetros cuadrados la superficie total del país que está disponible para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos, que "seguirán desempeñando durante muchos años un papel significativo", según estimó Mitsotakis.

Εl líder conservador destacó también la importancia del llamado 'Corredor Vertical' de gas natural, que incluye el gasoducto Transbalcánico que conecta Grecia con Bulgaria, Rumanía, Moldavia y Ucrania.

"Creemos firmemente en el Corredor Vertical como alternativa al gas ruso", señaló Mitsotakis y recalcó que "a medida que Europa reduzca el suministro ruso" hasta su abandono total en septiembre de 2027, dicho corredor "adquirirá una importancia geopolítica y estratégica cada vez mayor."

El primer ministro griego señaló que esta "decisión histórica" de la UE crea además nuevas oportunidades para Grecia.

Además de impulsar importantes infraestructuras energéticas, como la puesta en marcha en 2024 de la planta regasificadora de gas natural licuado (GNL) en Alejandrópolis y la inauguración en 2022 del gasoducto IGB, que conecta Grecia con Bulgaria, el Gobierno griego se ha fijado el objetivo de producir y exportar su propio gas natural.

"Europa lo necesita y queremos contribuir a satisfacer esta necesidad", señaló Mitsotakis.

El abandono total del gas ruso por parte de la UE en septiembre de 2027 creará un déficit de 35.000 millones de metros úbicos al año, una parte del cual tendrá que ser cubierto por GNL, según los expertos.

En 2022 el Estado griego concedió a otro gigante estadounidense, la petrolera y gasista ExxonMobil, los derechos de exploración y explotación de gas en otras dos amplias zonas del Mediterráneo Oriental, al suroeste y oeste de Creta.EFE

