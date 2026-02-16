Estudio francés desmiente la "caricatura" neolítica del hombre cazador y mujer recolectora

París, 16 feb (EFE).- Un estudio del Centro Nacional de la Investigación Científica francesa (CNRS) publicado este lunes en el American Journal of Biological Anthropology concluyó que los grupos humanos del neolítico europeo presentaban roles "diferenciados por género pero flexibles", lo cual desmiente la división "caricaturesca" de tareas generalmente atribuida a este periodo.

El estudio, llevado a cabo en los yacimientos húngaros de Ferenci-hát (5300–5000 a.C.) y Csőszhalom (4800–4600 a.C.), analizó los esqueletos de 125 individuos pertenecientes a la 'cultura de la cerámica de bandas', que pobló los valles del Danubio, el Elba y el Rin hace unos 7.000 años.

Los resultados reflejaron una clara diferenciación por sexos entre las tumbas de sujetos masculinos y femeninos según su disposición, los objetos con los que les enterraban o, incluso, el desgaste óseo de sus restos, pero también constató una cierta "libertad" que desafía algunos estereotipos asociados al periodo.

En declaraciones a EFE, el director del estudio y encargado de tratar los esqueletos, Sebastien Villotte, explicó que "esencialmente, las mujeres eran inhumadas a la izquierda y los hombres a la derecha", además de enterrarse con materiales distintos: cinturones de espalda para ellas y herramientas de piedra pulida para ellos.

"Estos materiales nos dijeron que había un valor social en la muerte, que había un estatus; una imagen de quién era cada uno y, con ello, era verosímil implicar roles de género, pero no fuimos realmente capaces, a partir únicamente de estos descubrimientos, de decir qué suponía para la división del trabajo o de roles sociales. Es ahí donde el estudio de los esqueletos fue importante", detalló Villotte.

El estudió cercioró entonces la presencia de lesiones en los codos de los sujetos masculinos, presente "en todo el Neolítico" y que "probablemente indique una división sexual de las tareas", pero, al mismo tiempo, detectaron lesiones vertebrales que indican "actividades físicas frecuentes" tanto en hombres como en mujeres.

Además, entre las tumbas analizadas, se encontró la de una mujer enterrada con materiales habitualmente hallados en tumbas masculinas, algo que no es insólito, pero sí de menor incidencia entre las sepulturas del momento.

Por ello, Villotte consideró que, sin compararse con la liberalización actual, debía de haber un reparto de las tareas que probablemente fuera "más libre que las visiones caricaturescas que podemos tener" de entonces con "el hombre cazador y la mujer en la cocina".

"Realmente había roles, roles complementarios y especializaciones, pero también gente que quizá hacía otras cosas porque se consideraba que debían hacerlas, así que había una forma de libertad (...) en comparación con la imagen que tenemos desde la distancia", agregó.

El estudio advierte de que "el limitado número de individuos" analizados y "la incerteza inherente" a este tipo de interpretaciones llaman a la prudencia, pero permite continuar las investigaciones potencialmente con "el estudio del tratamiento de los enfermos".EFE