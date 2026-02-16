Agencias

El nuevo embajador de EEUU se marca el objetivo de "ampliar y fortalecer la relación" e impulsar el gasto en defensa

El representante diplomático recién llegado prioriza el incremento de inversiones en seguridad, el fortalecimiento comercial y la colaboración estratégica, destacando la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen y el papel histórico de ambos países en la defensa común

Guardar

El nuevo representante diplomático de Estados Unidos en España, Benjamín León, destacó que el aniversario de los 250 años de independencia estadounidense ofrece una oportunidad única para subrayar la cooperación y la historia compartida entre ambos países. Según informó la Embajada de Estados Unidos, León se refirió a la contribución de España en la independencia estadounidense, marcando un punto central en el inicio de su mandato como embajador en España y Andorra.

Tal como publicó la Embajada estadounidense, León, de origen cubano y empresario, llegó el lunes a territorio español. Indicó que su misión principal será ampliar y fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y España, poniendo su atención de manera especial en la seguridad y el compromiso conjunto de alcanzar el 5% del Producto Interno Bruto destinado a defensa. El martes celebrará un encuentro oficial con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mientras que el miércoles tiene previsto presentar sus cartas credenciales al Rey Felipe VI en el Palacio Real, acto que le permitirá ejercer oficialmente sus funciones como representante de la Administración de Donald Trump.

Estados Unidos no contaba con embajador en España desde la salida de Julissa Reynoso en julio de 2024, con lo que el arribo de León marca el restablecimiento de la representación diplomática a nivel de embajador. León manifestó, en sus primeras declaraciones recogidas por la sede diplomática, su compromiso de trabajar junto con los gobiernos y ciudadanos de España y Andorra para avanzar en una agenda conjunta y en las prioridades estratégicas compartidas.

Entre las metas prioritarias que León identificó para su gestión se encuentran aumentar la inversión en la defensa colectiva y avanzar en el objetivo, consensuado entre aliados, de alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. Además, el embajador estadounidense precisó que la aceleración de las relaciones comerciales y el fortalecimiento de las fronteras ocuparán un lugar destacado en la agenda bilateral, según reportó la Embajada estadounidense.

La lucha contra la delincuencia transnacional y la promoción de intereses coordinados en América Latina figuran también entre los asuntos que León ha señalado como fundamentales para su periodo al frente de la delegación diplomática, informó la Embajada de Estados Unidos. El diplomático resaltó estar “inmensamente orgulloso” de ocupar el cargo de embajador ante España y Andorra, y de participar en la ejecución de una política exterior orientada a resultados, basada en el programa expuesto por el presidente Trump.

León subrayó, además, la relevancia histórica de la colaboración entre España y Estados Unidos. “Este año, Estados Unidos celebra 250 años de libertad e independencia, una independencia que se logró en gran parte gracias a España”, declaró el embajador, según consignó la representación estadounidense. Añadió que tanto para él como para su familia resulta un honor participar en el impulso de la agenda común, en colaboración con los gobiernos y los ciudadanos españoles y andorranos.

El medio destacó que León considera a España como uno de los aliados más próximos y duraderos que ha tenido Estados Unidos desde la fundación del país norteamericano, y expresó su esperanza de dar continuidad a esa tradición de cooperación y apoyo bilateral.

El conjunto de prioridades y mensajes enunciados por el nuevo embajador de Estados Unidos evidencia una estrategia orientada a fortalecer las alianzas históricas, incrementar la colaboración en materia de seguridad, dar un nuevo impulso al intercambio comercial y coordinar acciones contra amenazas comunes, tanto en Europa como en el hemisferio occidental, según detalló la Embajada oficial en sus declaraciones.

Temas Relacionados

Relación bilateralBenjamín LeónEstados UnidosEspañaDonald TrumpJosé Manuel AlbaresMadridAndorraDefensaEmbajada de Estados UnidosEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La brasileña Capai aborda la esclavitud y el machismo con el frescor de la niñez

Infobae

Un jardín de 30.000 personas florece en el carnaval de Río

Infobae

El Sporting Cristal de Perú pone a prueba al paraguayo 2 de Mayo

Infobae

Greenpeace simula los efectos medioambientales de vertidos de la "flota fantasma rusa"

Infobae

El Circuit de Barcelona-Catalunya tendrá Fórmula 1 hasta 2032 en años alternos

El campeonato mundial de monoplazas suma fechas aseguradas en Montmeló tras un convenio renovado, que incluye nuevas inversiones, planes para incrementar el impacto local y el respaldo tanto institucional como de los responsables de la categoría y el trazado

El Circuit de Barcelona-Catalunya tendrá