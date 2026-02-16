El Kremlin rechaza las acusaciones europeas de que Navalni fue envenenado en prisión

Moscú, 16 feb (EFE).- El Kremlin rechazó hoy las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos quienes aseguran que el líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fue envenenado hace dos años en prisión con una toxina letal.

"Nosotros, naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellas. Las consideramos parciales e infundadas. Y, por supuesto, las rechazamos firmemente", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. EFE