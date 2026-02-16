Agencias

El Hang Seng gana un 0,52 % impulsado por tecnológicas o inmobiliarias

Guardar

Pekín, 16 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,52 %, con los inversores ajustando posiciones antes de las vacaciones del Año Nuevo lunar.

El selectivo obtuvo 138,82 puntos hasta los 26.705,94, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,42 %.

Los aumentos más destacados fueron los de la minera Zijin Mining (+4,66 %), el productor de aluminio China Hongqiao (+3,91 %) y la petrolera estatal china Cnooc (+3,71 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la financiera HSBC Holdings (-1,10 %) o la popular cadena de restaurantes de 'hot pot' Haidilao (-0,75 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 85.000 millones de dólares de Hong Kong (10.877 millones de dólares, 9.166 millones de euros). EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ammistía apoya a Albanese ante los países que han "difundido desinformación" contra ella

Infobae

Una pareja 'de pega' para sobrevivir San Valentín en Japón

Infobae

Unión Africana: África debe reforzar su integración frente al convulso orden internacional

Infobae

Von der Leyen proclama que a Europa "ya no le queda otra elección" más que fomentar su independencia

Preocupación por desafíos globales impulsa a Ursula von der Leyen a pedir una acción coordinada, resaltando amenazas crecientes y la urgencia de una doctrina que asegure la protección económica, digital y militar frente a escenarios de riesgo creciente

Von der Leyen proclama que

España se acerca a su primera final de SailGP de la temporada en Auckland

El combinado nacional se mantiene en zona de clasificación provisional tras una complicada jornada marcada por un grave accidente entre Nueva Zelanda y Francia, que obligó a suspender dos regatas y dejó a varios competidores fuera de combate

España se acerca a su