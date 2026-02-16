El Hang Seng gana un 0,52 % impulsado por tecnológicas o inmobiliarias

Pekín, 16 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 0,52 %, con los inversores ajustando posiciones antes de las vacaciones del Año Nuevo lunar.

El selectivo obtuvo 138,82 puntos hasta los 26.705,94, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, subió un 0,42 %.

Los aumentos más destacados fueron los de la minera Zijin Mining (+4,66 %), el productor de aluminio China Hongqiao (+3,91 %) y la petrolera estatal china Cnooc (+3,71 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la financiera HSBC Holdings (-1,10 %) o la popular cadena de restaurantes de 'hot pot' Haidilao (-0,75 %).

El volumen de negocio de la sesión fue de 85.000 millones de dólares de Hong Kong (10.877 millones de dólares, 9.166 millones de euros). EFE