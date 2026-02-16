El euro se mantiene estable tras la débil producción industrial en la eurozona

Fráncfort (Alemania), 16 feb (EFE).- El euro se mantuvo estable tras la publicación de cifras débiles de la producción industrial de la eurozona y se cambió en una banda de fluctuación muy estrecha debido al escaso volumen de negocio porque en China y EEUU los mercados permanecieron cerrados por ser festivo.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1856 dólares, frente a los 1,1849 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1855 dólares.

La producción industrial cayó en la zona del euro en diciembre un 1,4 % respecto al mes anterior, debido a la bajada en Alemania.

No obstante, la producción industrial en la zona del euro repuntó en diciembre un 1,2 % interanual, menos de lo que se esperaba.

La producción industrial subió en la zona del euro en 2025 un 1,5 %, primera expansión anual desde 2022.

Los mercados de valores y de renta fija permanecieron cerrados en EEUU por ser festivo debido a la celebración del Día de los Presidentes y en China por el Año Nuevo.

El plan del BCE de ampliar su facilidad de liquidez mediante acuerdos de recompra (repos) apenas va a afectar a la posición dominante global del dólar, considera la analistas de divisas de Commerzbank Thu Lan Nguyen.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el BCE amplia el acceso a los euros mediante acuerdos de recompra (repos) a casi todos los bancos centrales de fuera de la eurozona y de forma permanente.

"Sin embargo, en momentos de tensión en el mercado financiero global, hay más demanda de dólares que de euros", según Nguyen.

La mayor parte del comercio global se conduce en dólares lo que significa que las empresas necesitan esta moneda para liquidar sus obligaciones por ello los bancos centrales tiene la mayor parte de sus reservas en divisas en dólares para mantener el comercio exterior de sus economía en una crisis, añadió Nguyen.

El paso del BCE de impulsar la importancia internacional del euro "es positivo" para la moneda única porque facilita la financiación en euros en periodos de tensión, considera el analista de ING Francesco Pesole.

Lagarde dijo en la rueda de prensa a comienzos de febrero que la globalización del euro no implica necesariamente una divisa más fuerte.

Sin embargo, añade Pesole, en un entorno donde la confianza en el dólar se erosiona, la globalización del euro podría impulsar al euro frente al dólar a medio plazo.

El tipo de cambio está estrictamente unido a la rotación de capital de EEUU a Europa.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1850 y 1,1870 dólares. EFE