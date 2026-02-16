Croacia rechaza la solicitud de Hungría y Eslovaquia de enviarles crudo ruso desde el mar

Zagreb, 16 feb (EFE).- El ministro de Economía croata, Ante Susnjar, rechazó este lunes una demanda planteada ayer por el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjartó, para que Croacia permita el transporte del petróleo ruso por su oleoducto Adria, pero ofreció la ayuda de su país para suministros de petróleo de otro origen.

Szijjartó pidió el domingo por la red social X a Croacia permitir el transporte del petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia desde la terminal marítima de Omisalj, en el mar Adriático, debido a la obstrucción de Ucrania de los transportes por el oleoducto Druzba.

“Solicitamos a Croacia que permita el transporte de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Adria, ya que nuestra exención de sanciones permite importar petróleo ruso por mar si se interrumpen los suministros a través del oleoducto”, argumentó Szijjartó.

Añadió que “la seguridad del suministro energético de un país nunca debe ser una cuestión ideológica”, y que, por lo tanto, espera que "Croacia, a diferencia de Ucrania, no ponga en peligro la seguridad del suministro de petróleo de Hungría y Eslovaquia por motivos políticos”.

El ministro croata respondió hoy que Croacia está dispuesta a ayudar a Hungría y Eslovaquia respecto a sus suministros de petróleo pero que no existen justificaciones para la importación del crudo ruso.

“Estamos dispuestos a ayudar a resolver esta grave interrupción, de conformidad con la legislación de la UE y las regulaciones de la OFAC (La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU). Nadie debe quedarse sin combustible”, aseguró el ministro croata.

Dijo que el oleoducto Adria está listo, pero que no hay más excusas técnicas para que un país de la UE siga atado al crudo ruso.

“Un barril comprado a Rusia puede parecer más barato para algunos países, pero contribuye a financiar la guerra y los ataques contra el pueblo ucraniano. Es hora de detener esa especulación bélica”, escribió Susnjar.EFE