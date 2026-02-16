Bolsa mexicana desciende un 0,18 % con poco volumen de operación y baja a 71.353,29 puntos

Ciudad de México, 16 feb (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este lunes un 0,18 %, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a ubicarse en 71.353,29 unidades, en una jornada con bajo volumen de operación y de resultados mixtos en el mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

En México, explicó la especialista, el IPC terminó la "sesión con una ligera pérdida del 0,18 % para caer en dos de las últimas tres sesiones".

Destacó que el índice mexicano registró un volumen del 88,32 %, por debajo del promedio de los últimos 100 días, debido al cierre del mercado en Estados Unidos por el Día del Presidente.

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Inbursa (-3,73 %), Banco del Bajío (-2,88 %), Grupo Carso (-2,56 %), Genomma Lab (-2,4 %) e Industrias Peñoles (-2,15 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que las ganancias acumuladas de febrero se sostienen en un +5,6 % y en lo que del año de +10,96 %.

"Por emisora, 15 de las 35 principales que componen el índice terminaron en terreno positivo", apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,16 unidades por billete verde, frente a los 17,14 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 23,4 millones de títulos por un importe de 1.150 millones de pesos (unos 67 millones de dólares).

De las 262 firmas que cotizaron en la jornada, 136 terminaron con sus precios al alza, 96 tuvieron pérdidas y 27 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de reciclaje Convertidora Industrial (CONVER A), con el 6,38 %; de la empresa de telecomunicaciones Megacable Holdings (MEGA CPO), con el 4,04 %, y de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 3,03 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del Grupo Financiero Inbursa (GFINBUR O), con el -3,73 %; del Banco del Bajío (BBAJÍO O), con el -2,88 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -2,7 %. EFE