Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 feb (16.00 GMT)

Moscú.- Familias, allegados y simpatizantes del exlíder opositor ruso, Alexéi Navalni ,acudieron este lunes al cementerio Borisovskoye de Moscú para depositar flores en su tumba y rendirle homenaje en el segundo aniversario de su muerte.

Caracas.- Familiares de presos políticos en Venezuela mantienen sus protestas, como un grupo que sigue en huelga de hambre en las afueras de un centro de detención, para exigir la liberación de los que continúan encarcelados y para presionar al Parlamento, que se espera que esta semana finalmente apruebe una amplia amnistía.

Budapest.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes en Budapest que "no es fácil" alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por "clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

Ciudad de México.- Conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum

Ciudad de Guatemala - Guatemala finaliza el estado de sitio implantado hace un mes por el asesinato de 11 policías con un saldo de 83 pandilleros de alto perfil capturado y un 33 por ciento de reducción de las extorsiones, un millonario negocio criminal que se origina en las prisiones.

San Salvador.- La Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, a más de 700 kilómetros de la costa del país centroamericano, según informó la noche del domingo el presidente Nayib Bukele, quien destacó que se trata del decomiso "más grande de la historia" de este país.

Lisboa.- Los entrenadores y un jugador de cada equipo comparecen en las ruedas de prensa de la jornada previa al partido que enfrenta al Sporting de Lisboa frente al Real Madrid en la ida del 'playoff' de la Liga de Campeones.

Niscemi (Italia).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, volvió este lunes al pueblo siciliano de Niscemi, afectado por gran deslizamiento de tierra que lo ha dejado al borde del colapso, y prometió "cientos de millones de euros" para las zonas del país afectadas por los sucesivos temporales de las últimas semanas.

Nueva York.- La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó ayer domingo un vídeo en el que insta al secuestrador de su madre, Nancy, de 84 años, a "hacer lo correcto" dos semanas después de reportarse su desaparición en Tucson (Arizona), que sigue siendo investigada por las autoridades.

Ciudad de México.- Inauguración de Relatos Modernos, muestra que reúne 68 obras de la Colección Gelman y que se presentará en México hasta el 17 de mayo, para después ser trasladada a España en el mes de junio tras la adquisición del acervo por el banco Santander.

Madrid.- La aerolínea española Iberia continúa operando en Cuba tras el bloqueo de petróleo venezolano hacia la isla ordenador por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está poniendo en serios aprietos la situación en el país caribeño.

Daca.- El partido Jamaat-e-Islami, en alianza con otros líderes y activistas de diversos partidos, realizaron este lunes una jornada de protestas en contra de la violencia poselectoral.

Barcelona (España).- El escritor barcelonés Carlos Zanón ha explicado en una entrevista con EFE que su última aventura literaria, 'Objetos perdidos' (Salamandra), surgió de un momento vital "complicado" que le llevó irremediablemente a escribir sobre la soledad y las personas que desaparecen sin querer ser encontradas.

Londres.- El Museo Británico desmintió este lunes que haya eliminado la palabra Palestina de las exposiciones sobre el antiguo Oriente Medio tras recibir quejas de una asociación de abogados proisraelíes por el uso del término para describir regiones y civilizaciones que existían antes de su acuñación.

Berlín.- Isabelle Huppert se ha divertido mucho interpretando a una displicente vampira en 'The Blood Countess', una mezcla de cuento y de parodia dirigido por la alemana Ulrike Ottinger, en el que también participa la cantante Conchita Wurst, en su debut como actriz.

Madrid.- El Museo Reina Sofía ha estrenado este lunes la primera parte de la nueva presentación de las Colecciones del Museo, que se concentra en la cuarta planta del Edificio Sabatini, cinco años después de la realizada por el anterior director, Manuel Borja-Villel, en la que expone distintas visiones del arte contemporáneo español de los últimos 50 años.

Lisboa.- El Benfica se aferra a la Liga de Campeones tras la gesta del pasado 28 de enero ante el Real Madrid, cuando consiguió la clasificación para el play off en el descuento gracias a un gol de su portero Trubin y ahora llega con las ilusiones y la moral renovadas.

Lisboa.- El Real Madrid, sin Bellingham, Asencio, Rodrygo y Militão, llegó este lunes a Lisboa para disputar mañana, martes, el partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones ante el Benfica en el Estádio da Luz.

Lisboa.- Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa junto con uno de sus jugadores en el día previo al partido de ida del 'playoff' de la Liga de Campeones frente al Benfica de Mouriño.

