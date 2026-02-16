Alfredo Ávila, ex Accenture, se incorpora a VASS como director de ventas para Iberia

El anuncio del nombramiento coincide con una etapa en la que tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización avanzada y la gestión estratégica de los datos se encuentran transformando los modelos de negocio en el sector empresarial, modificando la manera en que las organizaciones toman decisiones y desarrollan sus estructuras internas. De acuerdo con un comunicado de VASS recogido por Europa Press, este contexto ha llevado a la compañía a fortalecer su equipo directivo para apoyar a sus clientes en los desafíos que plantea la digitalización empresarial. En este entorno, VASS comunicó oficialmente la incorporación de Alfredo Ávila como director de ventas para Iberia, quien asumirá un papel central en la definición de la estrategia comercial de la empresa para España y Portugal.

Tal como detalló VASS, Alfredo Ávila también ejercerá simultáneamente como jefe del área de servicios financieros y seguros, sector de gran relevancia para la compañía global de soluciones digitales. Europa Press informó que la llegada de Ávila responde a la intención de apuntalar el liderazgo de VASS en consultoría para servicios financieros, acelerando la consolidación de su propuesta en un entorno donde la transformación tecnológica marca la hoja de ruta de las empresas.

Ávila dispone de treinta años de experiencia en consultoría, con especialización en mercados financieros, capitales y el diseño de nuevos modelos de negocio que integran tecnología, según destacó VASS en el comunicado reproducido por Europa Press. Su trayectoria incluye más de veinte años en Accenture, en los que contribuyó al desarrollo de estrategias de modernización para destacadas instituciones financieras. Tras su paso por Accenture, ocupó cargos de máximo liderazgo, como consejero delegado y jefe de servicios de banca y finanzas para el sur de Europa en Cognizant, compañía tecnológica internacional.

El propio Alfredo Ávila remarcó, de acuerdo con el comunicado de VASS difundido por Europa Press, que asume este reto profesional con la meta de fortalecer un modelo de crecimiento empresarial sustentado en la especialización, la apuesta por la innovación y la obtención de efectos tangibles en el negocio de los clientes. El directivo subrayó la importancia de acompañar la evolución de la consultora en una etapa marcada por la necesidad de adaptación constante ante cambios disruptivos en el sector financiero.

José Pérez Melber, consejero delegado de VASS, valoró la incorporación de Ávila al señalar que su liderazgo refuerza la posición de la firma como socio clave en el proceso de digitalización del sector financiero, una industria que, según sus propias palabras, atraviesa una transformación sin precedentes. "Contar con perfiles como el de Alfredo Ávila es fundamental para acompañar a nuestros clientes con una visión estratégica, especializada y orientada a resultados", manifestó Pérez Melber, según recogió Europa Press.

El medio Europa Press añadió que la designación de Ávila está alineada con la estrategia de VASS de consolidar una estructura directiva robusta, pensada para lograr un crecimiento sostenible y afianzar un modelo de transformación empresarial capaz de afrontar los desafíos tanto presentes como venideros. El refuerzo de la cúpula directiva forma parte del plan de la compañía para mantener su posición de liderazgo en la digitalización de servicios financieros, en un entorno global cada vez más dependiente de la innovación tecnológica.

VASS, que se define como una empresa global especializada en soluciones digitales, destacó en el comunicado difundido por Europa Press la importancia de contar con una dirección comercial dedicada exclusivamente al desarrollo de Iberia, dado el peso de la región en los planes de expansión internacional de la firma. El nombramiento de Alfredo Ávila significa también una apuesta estratégica por el talento con experiencia contrastada en la transformación digital de grandes corporaciones y en la generación de valor para los clientes en sectores regulados como el financiero y el asegurador.

La compañía subrayó que este movimiento directivo apuntala sus planes para dinamizar la adopción de nuevas tecnologías entre las organizaciones de la península ibérica, buscando que sus clientes avancen hacia modelos de negocio más competitivos y resilientes ante los cambios que impone la economía digital. Según VASS, la ruta marcada con este fichaje busca facilitar la transición de las entidades a entornos más automatizados y basados en el análisis avanzado de datos, factores que han adquirido relevancia decisiva en la toma de decisiones y la definición de ventajas competitivas.

La firma también remarcó, según recogió Europa Press, que sus objetivos de crecimiento y liderazgo en transformación empresarial se han visto reforzados por una política de incorporación de directivos con amplia experiencia internacional y capacidades estratégicas. Ávila, en su nuevo rol, participará tanto en el desarrollo de las estrategias de captación y fidelización de clientes, como en el diseño e implementación de soluciones integrales que incorporan las tendencias emergentes en digitalización y uso eficiente de tecnología en el sector financiero y asegurador.

VASS planteó que la transformación del sector financiero, impulsada por el uso intensivo de soluciones basadas en inteligencia artificial y automatización, requiere directivos preparados para liderar la adaptación a las nuevas demandas del mercado. De acuerdo con la empresa, el nombramiento de Ávila se produce con la idea de consolidar una respuesta efectiva a los retos impuestos por la digitalización, favoreciendo entornos donde la innovación tecnológica se pone al servicio de la competitividad y la sostenibilidad del negocio.

En su nota de prensa, Europa Press recoge que con este fichaje VASS aspira a fortalecer su posición como referente en consultoría tecnológica para servicios financieros, manteniendo una oferta que combina conocimiento sectorial, innovación tecnológica y una visión de crecimiento orientada a resultados concretos para el cliente. El nombramiento de Alfredo Ávila dentro de este esquema se interpreta como un paso más para asegurar que las inversiones en tecnología repercutan de manera directa en la optimización de procesos y en el fortalecimiento de la relación con los clientes de la firma.