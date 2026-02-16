Agencias

Alemania y Polonia estrechan sus lazos para lograr la red ferroviaria más moderna de la UE

Berlín, 16 feb (EFE).- Los ministros de Transportes de Alemania y Polonia, Patrick Schnieder y Dariusz Klimczak, respectivamente, firmaron este lunes un acuerdo para modernizar y ampliar las conexiones de vía férrea entre ambas naciones con el deseo de crear la red internacional de alta velocidad más moderna de la Unión Europea (UE).

"Nuestro objetivo es lograr la red de alta velocidad internacional más moderna de la Unión Europea, tanto en infraestructuras como en material rodante", dijo Klimczak, según recogió un comunicado emitido por el Ministerio de Transportes de Alemania.

Klimczak, que firmó el acuerdo con su homólogo alemán en Varsovia, la capital polaca, destacó que el documento firmado mejorará la conexión entre ambos países, entre los que, solo en 2025, circularon más de 1,2 millones de personas.

"Hoy ponemos la base adecuada para un impulso de futuro del transporte ferroviario", apuntó Schnieder al aludir a un documento que sirve de "hoja de ruta" para aumentar las conexiones de pasajeros y mercancías, además de reducir los tiempos de viaje en las rutas más importantes entre ambas naciones.

Dichas rutas son: Varsovia-Berlín, Cracovia-Breslavia-Zielona Góra-Berlín, Gdansk-Szczecin-Berlín y Przemyśl-Cracovia-Breslavia-Leipzig.

Además, Alemania y Polonia se comprometen a analizar conjuntamente el potencial de los proyectos de alta velocidad previstos en los corredores Varsovia-Poznan-Berlín, Varsovia-Wroclaw-Leipzig-Fráncfort y Varsovia-Wroclaw-Praga-Múnich. EFE

