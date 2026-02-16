Alcaraz y Sinner, invariables al frente y De Miñaur sube al sexto puesto

Madrid, 16 feb (EFE).- El español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner continúan destacados al frente de la clasificación ATP, en la que el australiano Alex de Miñaur sube al sexto puesto tras su victoria en el torneo de Róterdam (Países Bajos).

La ventaja de Alcaraz, que tiene 13.150 puntos, sobre Sinner es de 2.850, mientras que el serbio Novak Djokovic, que cierra el podio, está ya a 7.870, y precede al alemán Alexander Zverev y al italiano Lorenzo Musetti.

Los 415 puntos que ha conseguido De Miñaur le permiten escalar dos plazas y superar al canadiense Felix Auger-Aliassime y al estadounidense Taylor Fritz, que perdió la final de Dallas ante su compañero Ben Shelton, noveno en la lista.

El argentino Fran Cerúndolo continúa decimonoveno pese a ganar el torneo de Buenos Aires, y sus compatriotas Sebastián Báez sube al puesto 32, Camilo Ugo Carabelli al 46, Tomás Martín Etcheverry al 51 y Juan Manuel Cerúndolo al 78, mientras que Francisco Comesaña y Thiago Agustín Tirante siguen en el 63 y el 92, respectivamente, y Mariano Navone retrocede al 74.

Por su parte, el brasileño Joao Fonseca baja cinco plazas y es el 38 y el chileno Alejandro Tabilo asciende tres, al 68. EFE