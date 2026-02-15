Agencias

Rusia vuelve a atacar infraestructura ferroviaria en Dnipropetrovsk y Odesa

Kiev, 15 feb (EFE).- Rusia prosigue su campaña de ataques contra la logística ucraniana y atacó anoche infraestructuras ferroviarias en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa, en las zonas centro-este y sur de Ucrania, según informó el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba.

En Odesa, el ataque provocó daños en un garaje y en un edificio de la compañía ferroviaria nacional. En el garaje se produjo un “incendio masivo” al incendiarse un vagón cisterna, según el ministro.

Kuleba no dio detalles sobre la infraestructura dañada por los rusos en Dnipropetrovsk, pero explicó que este bombardeo no afectó al tráfico ferroviario y no causó víctimas.

“Rusia ataca sistemáticamente nuestra logística”, dijo el ministro en su mensaje sobre el ataque, publicado en sus redes sociales.

Kuleba dijo que estos objetivos no son de naturaleza militar y atribuyó los ataques a la intención de Rusia de “paralizar la economía” de las regiones que bombardea. EFE

