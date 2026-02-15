Rusia derriba 156 drones ucranianos en las últimas diez horas

Moscú, 15 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en las últimas diez horas 156 drones ucranianos de ala fija sobre ocho regiones y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.

En dos reportes publicados en la mañana de hoy, el mando militar informó primero de la neutralización de 68 drones entre las 23:00 hora local de la víspera (20:00 GMT) y las 07:00 hora local (04:00 GMT) y después de otros 88, las dos horas siguientes.

Las regiones afectadas, según Defensa, fueron Krasnodar, la anexionada península de Crimea, Kursk, Stávopol, Astracán, Adigueya, Briansk y Volgogrado.

También fueron interceptados drones sobre los mares Negro y Azov.

Según el gobernador de la región de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev, a consecuencia del ataque resultaron heridas dos personas y se desató un incendio que abarcó una superficie de 2.200 metros cuadrados.

En la localidad de Volna de esta región resultaron dañados un depósito de hidrocarburos, varios almacenes y terminales, señaló Kondrátiev en Telegram.

Ucrania y Rusia intercambian a diario ataques de drones y misiles contra sus retaguardias, con el objetivo de dañar las instalaciones energéticas mutuas. EFE